Sérieuse, l’Australie domine l’Allemagne et reste invaincue

Pour ce dernier match de poule, les Australiens ont entamé la rencontre avec sérieux en défense et application en attaque. Après quelques instants, ils mènent déjà 5-0. Puis, Patty Mills déjoue en shootant vite et en perdant des ballons. Les Allemands peuvent alors courir et répondre avec un 7-0. Globalement, ce premier quart-temps est marqué par le déchet technique.

Pour compenser, l’Allemagne cherche des solutions près du cercle, les intérieurs s’installent et prennent les commandes de la partie (18-22). Le deuxième quart-temps part sur le même rythme que le premier, avec un Mills qui shoote beaucoup mais ne trouve que très rarement la cible. Des deux côtés, les passes ratées et les choix hasardeux se multiplient. Heureusement pour les Boomers, le meneur des Spurs retrouve la main en fin de première période et l’Australie rentre aux vestiaires avec une courte avance (44-40).

Des ballons perdus parfaitement exploités

L’Allemagne respire un peu offensivement grâce à l’adresse extérieure d’Andreas Obst. Ses tirs primés font beaucoup de bien, comme les rebonds offensifs de Johannes Voigtmann. Seulement, ce sont des efforts inutiles ou presque car l’Allemagne perd énormément de ballons (18 au total). Les Australiens volent des possessions (13 interceptions) et les transforment en points faciles en transition. L’activité de Matisse Thybulle est remarquable et le joueur des Sixers intercepte un nouveau ballon avant de conclure sur un layup au buzzer du troisième quart-temps. L’écart est fait (66-59).

Ce sont Joe Ingles et Mills qui lancent l’Australie dans ce dernier acte, avec des tirs primés. Le meneur de jeu distribue aussi deux belles passes décisives après une pénétration. Les Allemands sont dans les cordes et se maintiennent uniquement grâce à des lancers-francs puis avec un nouveau shoot à 3-pts de Obst. Mais c’est encore trop juste et une action symbolise les manques allemands dans cette rencontre. Sur une possession, ils prennent trois rebonds offensifs de suite, mais l’action se termine finalement par un marcher, donc encore un ballon gâché…

La fin de match est maîtrisée par les Boomers qui s’imposent 89-76 avec notamment 24 points de Mills (à 9/23 au shoot). Avec ce nouveau succès, l’Australie termine première de son groupe devant l’Italie, avec trois victoires en trois matches, et peut aborder son quart de finale avec confiance.