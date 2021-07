Le Heat protège ses jeunes pousses

Ce n’était qu’une question de temps. C’est désormais officiel, nous apprend le Miami Herald : le Heat a protégé ses jeunes joueurs, et surtout Kendrick Nunn et Duncan Robinson.

Les deux joueurs ont reçu une « qualifying offer » de la part des dirigeants, ce qui fait d’eux des free agent protégés cet été. Miami pourra donc s’aligner sur les offres extérieures et conserver les deux joueurs.

Duncan Robinson s’est imposé en deux saisons comme un des meilleurs shooteurs de la ligue (13.1 points de moyenne cette saison à 40% de réussite à 3-pts) et demeure un titulaire précieux pour Erik Spoelstra. Kendrick Nunn, lui, est un véritable talent offensif (14.6 points par match), mais, titulaire ou remplaçant, il reste irrégulier.

Le Heat a aussi protégé Max Strus et Gabe Vincent, ses deux « two-way contract ». Cette manœuvre permet à Miami de les conserver sous la forme de ce contrat la saison prochaine, sauf si la franchise s’aligne sur des offres extérieures. Elle devra alors proposer le même contrat garanti pour les garder.

La prochaine décision pour le Heat est très importante : d’ici ce dimanche, Pat Riley doit décider ou non d’activer les dernières années de contrat de Goran Dragic (19.4 millions de dollars) et Andre Iguodala (15 millions). Ensuite, la franchise floridienne pourra se concentrer sur la free agency où elle aura beaucoup d’argent à dépenser.

LEXIQUE

Qualifying offer : proposition faite par une franchise à l’un de ses joueurs se trouvant dans la dernière année de son contrat rookie. Basée sur son ancien salaire, cette offre permet de prolonger le joueur pour un an et de s’aligner sur n’importe quelle offre faite au joueur par une autre franchise. Si le joueur ne rempile pas avec son équipe l’année de la qualifying offer, il est automatiquement libre la saison suivante et son équipe ne pourra, alors, pas s’aligner sur quelconque offre extérieure.

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services d’un ou deux joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 45 jours en NBA. Cette année, cette limite est transformée en 50 apparitions sur la feuille de match.