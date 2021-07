Pas d’opération du genou pour Giannis Antetokounmpo

C’était l’une des images choc de ces playoffs : Giannis Antetokounmpo, au sol, se tenant le genou. On est au coeur de la série face aux Hawks, et on se dit que c’est terminé. On ne le reverra plus avant plusieurs mois, et peut-être même qu’il devra faire une croix sur la prochaine saison.

Et puis, l’IRM rend son verdict. On craignait une rupture des ligaments du genou, et finalement, il s’en sort avec une « simple » hyperextension du genou. Les ligaments n’ont pas cédé, et on connaît la suite…

Devra-t-il pour autant passer sur le billard cet été ? « Il va bien. Je ne peux pas l’expliquer, mais il va bien » a répondu Jon Horst, le GM de franchise, réfutant l’idée d’une opération pendant l’été.

Autre blessé du printemps, Donte DiVincenzo, qui s’était rompu un ligament de la cheville dans le Game 3 du premier tour face au Heat. Pour l’instant, aucune date de retour n’est programmée, et il pourrait donc manquer la prochaine présaison. « C’est trop tôt pour savoir » assure le GM de Milwaukee. « Il est avance sur son programme, et il fait un boulot incroyable, mais cela reste difficile de savoir quel sera son calendrier ».