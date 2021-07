Franz Wagner règle son pas sur le pas de son frère

Décidément, Franz Wagner suit vraiment le même chemin que son frère. Comme Moritz, il avait choisi de faire sa carrière universitaire à Michigan. Désormais, il rejoint la même franchise NBA que lui, en arrivant à Orlando.

Franz Wagner (2m05) a ainsi été sélectionné en huitième position de la Draft par une équipe en reconstruction où ses qualités défensives seront très utiles.

« De la polyvalence, un joueur qui veut toujours apprendre, s’améliorer, qui n’est jamais satisfait », énumère le nouveau joueur du Magic, pour le Orlando Sentinel, quand on lui demande ce qu’il peut apporter. « Je vais me donner à fond à Orlando pour devenir le meilleur joueur possible et avoir le plus d’impact. Il y a beaucoup de jeunes talents dans cette équipe. J’espère qu’on va pouvoir construire quelque chose de spécial ici. »

Va-t-il évoluer avec son frère la saison prochaine ? Moe Wagner, actuellement à Tokyo avec l’Allemagne pour les Jeux olympiques, a en effet terminé la saison en Floride.

« Je ne sais pas. Comme il est free agent, techniquement, ce n’est pas fait encore. Mais on s’est parlé au téléphone après que j’ai été drafté. Je n’ai pas vraiment entendu ce qu’il m’a dit, mais il était très excité pour moi. Comme je le suis. »

Dans cette cuvée 2021, Franz Wagner a été un des noms les plus difficiles à placer. On ne savait pas vraiment quelles franchises avaient un œil sur lui, même si une rencontre secrète avec les Warriors avait eu lieu tout récemment. C’est finalement le Magic qui a misé sur lui, en pensant tomber sur une perle rare.

« C’est dur de trouver des gars comme Franz », assure Jeff Weltman, le président du Magic, sur le site de la franchise. « Je sais qu’il n’est pas le nom le plus connu, mais je peux vous le dire : beaucoup d’équipes le suivaient. Je peux aussi vous dire qu’on a eu des coups de fil d’équipes derrière nous, après avoir mis la main dessus. Il va devenir un joueur unique. »