Voilà un mois que Nike a dévoilé en grande pompe la « Zoom Freak 3 ». Depuis le 29 juin dernier, Giannis Antetokounmpo est devenu champion NBA, et la nouvelle chaussure signature du « Greek Freak » en est déjà à son cinquième coloris !

Cette fois, c’est un modèle « back to school » qui a été dessiné, marqué de couleurs primaires. La base est en beige clair. Les couleurs primaires sont utilisées par accents, avec du bleu sur la sangle, la semelle extérieure du talon et le « Swoosh » inversé, du jaune sur la doublure et du rouge sur le stabilisateur TPU latéral. Un vert clair ressort sur la virgule latérale ainsi que sur la semelle extérieure de l’avant-pied et sur les logos de la languette.

Sur la languette apparaissent un isotope avec la lettre A et une pipette de chimie avec un ballon de basket. La Zoom Freak 3, qui utilise également deux unités Zoom Air à l’avant du pied, sera disponible dans les prochaines semaines au prix de 120 euros.

