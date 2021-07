Champion en tant que joueur et assistant, Darvin Ham vise désormais un poste d’entraîneur

Après 17 ans, Darvin Ham a de nouveau eu l’occasion de soulever le trophée Larry O’Brien. Le titre obtenu en 2004 en tant que joueur avec les Pistons a été l’aboutissement de toute une carrière. Celui remporté en tant qu’assistant cette saison avec les Bucks a été le fruit d’un processus tout aussi long : dix ans.

Dix saisons passées à apprendre le métier dans le monde du coaching, au sein du staff des Lakers d’abord (2011-2013) puis à Atlanta où il a rencontré Mike Budenholzer, qu’il a ensuite suivi à Milwaukee en 2018.

Depuis une semaine, Darvin Ham a ainsi expérimenté la victoire de l’autre côté, au bord du parquet, et peut ainsi comparer deux sensations complètement différentes.

« Le premier était génial. Étant originaire du Michigan, le faire avec les Pistons, c’était extrêmement spécial. Le travail acharné que cela implique en tant que joueur, vous pouvez contrôler le récit. Vous utilisez vos compétences physiques pour travailler ensemble et gagner un titre », a-t-il déclaré. « En tant qu’entraîneur, vous aidez à concevoir un plan, une façon de faire les choses. Lorsque vous voyez le plan que vous avez dessiné sur le papier se réaliser, c’est un sentiment plus spécial encore. Quand on est entraîneur, on est en tenue de ville. On espère que ce que l’on transmet sera exécuté et réussi. Quand vous voyez cela arriver, c’est particulier ».

En attendant son heure comme entraîneur principal

La prochaine étape pour Darvin Ham semble désormais s’orienter vers une carrière de « head coach », avec cette même ambition de gagner à nouveau. Même s’il a accumulé les échecs jusqu’à présent, le dernier en date avec Washington qui a finalement choisi Wes Unseld Jr, l’ancien ailier voit avant tout le bon côté des choses.

« Le nombre d’entretiens que j’ai eus pour devenir entraîneur principal est de sept. Mais si j’avais obtenu l’un d’entre eux, je n’aurais pas été en mesure de vivre ce que j’ai vécu cette saison », a-t-il rappelé. « Il ne faut pas s’apitoyer sur son sort. Le fait d’être mentionné pour ces opportunités est un honneur. Je me sens béni d’être là où je suis maintenant, d’être venu d’où je viens, du côté Est de Saginaw, et de tout ce que j’ai traversé à l’université, notamment en jouant dans la ligue de développement. Je ne peux pas être amer de ne pas avoir obtenu un poste d’entraîneur principal ».

Âgé de 48 ans, Darvin Ham constate aussi autour de lui qu’il faut parfois passer plus de dix ans sur un banc en tant qu’assistant avant de décrocher un job de coach principal, ce qui lui permet aussi de relativiser.

« J’ai parlé à Stephen Silas (coach des Rockets), Jamahl Mosley (nouveau coach du Magic), des gars qui, comme moi, étaient assistants. Jamahl a été assistant pendant plus de 13 ans, Silas pendant plus de 20 ans. Mon heure viendra quand la situation sera bonne », a-t-il poursuivi. « Ils sont tous méritants. Tout ce qu’on peut faire, c’est baisser la tête et travailler, s’améliorer dans son métier. Je ne déprime pas parce que je n’ai pas encore eu l’occasion d’être entraîneur principal. Je suis relativement jeune. Mon heure viendra ».