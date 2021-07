Toute l’Australie derrière Josh Giddey

A la grande déception d’Andrew Bogut, Josh Giddey n’a pas été conservé dans l’effectif de l’Australie, et au lieu d’être à Tokyo, le jeune Boomer sera ce soir au Barclays Center dans la « green room » de la Draft 2021. Candidat au Top 10 de cette cuvée, ce grand arrière est annoncé aux Warriors où on apprécie sa polyvalence et son intelligence de jeu, mais aussi à Memphis qui rêverait de l’associer à Ja Morant.

« Il a un avenir radieux, et on est tous vraiment excités pour lui » a expliqué Joe Ingles à AP. « C’était vraiment cool de l’avoir avec nous. Il n’est pas dans le roster final, mais c’est lui qui avait choisi de venir avec nous à Las Vegas pour être avec le groupe. C’est vraiment unique et je suis excité pour lui ».

Quand on l’interroge sur ses modèles et ses mentors, Giddey site souvent l’ailier du Jazz, mais Ingles refuse ce statut. « Je ne dirais pas que je suis son mentor car il est déjà assez intelligent, mais je lui ai simplement parlé ces deux dernières années ».

Sous l’oeil des scouts NBA

Pour Brian Goorjian, ce passage avec la sélection lui sera bénéfique à court et moyen terme. D’autant que Giddey a prouvé face au Nigeria qu’il avait déjà le niveau avec ses 14 points, 4 rebonds et 3 passes.

« Son passage avec nous ne l’a certainement pas desservi pour la Draft. A Vegas, des scouts sont venus, et il a très bien joué face au Nigeria » rappelle le coach australien. « Son attractivité a augmenté, et c’était un bon mariage pour les deux parties. Il a gagné quatre ans en venant à Vegas. »

Et Goorjian de penser à demain, quand la nouvelle génération de Boomers prendra la suite. « Quand ces gars (Ingles, Patty Mills, Aron Baynes et Matthew Dellavedova) partiront, c’est lui, Matisse (Thybulle) et (Josh) Green qui seront des joueurs importants ».