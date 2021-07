Australie : Andrew Bogut regrette l’absence du jeune Josh Giddey

Comme en 2015 avec Ben Simmons, alors âgé de 18 ans, qui s’était fait couper au dernier moment de la sélection australienne, et qui n’y est toujours pas revenu, Josh Giddey a lui aussi été la victime de la dernière sélection officielle avant les Jeux Olympiques.

Brian Goorjian, le coach des Boomers, lui a effectivement préféré Nathan Sobey, un arrière vétéran de 31 ans qui tournait à 21 points de moyenne cette saison en NBL (et passé par Strasbourg en 2018/19). Le prospect australien de 18 ans aurait pu être le 12e homme de l’Australie, ne serait-ce que pour acquérir de l’expérience.

C’est en tout cas l’avis d’Andrew Bogut qui s’en est expliqué dans son podcast « Rogue Bogues » dès hier.

« Pour moi, l’absence de Josh Giddey ressort. J’adore Nathan Sobey qui a été choisi en douzième homme au-dessus de Giddey. Je peux le dire sans problème : aujourd’hui, Sobey est un meilleur joueur que Giddey. Mais Giddey est l’avenir des Boomers. Ce choix me laisse perplexe. Je ne pense pas que ça se transforme en un nouvel épisode à la Ben Simmons, où il s’est fait couper quand il était jeune et n’est plus jamais revenu [en sélection]. Je ne pense pas que ce soit dans l’ADN de Josh. Mais pourquoi ne pas l’emmener dans l’équipe en tant que douzième homme ? Cela lui aurait permis de s’imprégner de la culture des Boomers, qui est une culture unique. Il aurait pu en faire l’expérience car c’est lui qui en sera la figure marquante pour la prochaine décennie, voire plus. On ne peut pas blâmer Sobey qui est un meilleur joueur à l’heure actuelle, mais avec un peu de vision à long terme et un peu de jugeote, on aurait dû prendre Giddey. »

Attendu haut à la prochaine Draft NBA, après sa belle fin de saison en NBL, où il a tourné à 11 points, 7 rebonds et 7 passes de moyenne, Josh Giddey va pouvoir se focaliser à fond sur son premier été de rookie NBA…