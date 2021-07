La Slovénie, ce n’est pas que Luka Doncic

Après deux matches, la Slovénie tourne à 117 points de moyenne dans des matches joués en 40 minutes. Seule la Dream Team a fait mieux dans l’histoire des Jeux olympiques avec 117.2 points par match ! Evidemment, les coéquipiers de Luka Doncic ne pourront pas tenir le même rythme sur la durée de la compétition, mais après l’Argentine, c’est le Japon qui a explosé face au rythme des Slovènes. Un quart-temps, voire une mi-temps, à résister, et ensuite, la défense a explosé.

« Ils ont mieux joué que nous, surtout sur la fin, dans les six dernières minutes quand ils ont créé un avantage important » a réagi Julio Lamas, le coach du Japon. « C’est une équipe riche avec un joueur incroyable, et ils étaient meilleurs que nous. Luka est l’un des quatre ou cinq meilleurs joueurs du monde, et il est à l’aise dans le basket FIBA. D’autres grands joueurs ne le sont pas ici. Il crée pour tous les autres joueurs, il a la vision du jeu et la taille pour faire en sorte que les autres en tirent profit. Depuis 30 ans, je n’ai pas vu un joueur dominer comme ça un tournoi. »

« J’ai trouvé qu’on avait montré notre puissance collective avec 27 passes et 54 rebonds »

Même son de cloche chez Rui Hachimura, auteur de 34 points, mais trop esseulé face à l’adresse d’un Cancar, la vitesse d’un Dragic ou encore l’activité d’un Tobey. « On en a parlé ensemble… La Slovénie, ce n’est pas juste Luka, c’est une équipe avec beaucoup de joueurs qui peuvent marquer. On s’y attendait, mais c’est une super équipe. Ils nous ont dominés. C’est une défaite qui fait mal. »

Côté Slovène, Aleksander Sekulic est évidemment très satisfait. Ses joueurs ont validé leur billet pour les quarts de finale en produisant du beau et du bon basket. « Offensivement, c’était un nouveau super match de notre part. J’ai trouvé qu’on avait montré notre puissance collective avec 27 passes et 54 rebonds. C’est quelque chose qui en dit long sur l’équipe, et je suis très fier d’eux. Ils se sont donnés à fond pendant 40 minutes pour qu’on atteigne cet écart ».

Prochain défi, l’Espagne, sans doute pour la 1ère place du groupe, et ainsi décrocher une place de tête de série.