Draft 2021 : Jalen Suggs et Evan Mobley signent chez adidas

Pour répondre aux contrats signés par Cade Cunningham et Jonathan Kuminga chez Nike, adidas a annoncé les signatures de Jalen Suggs ainsi que celle d’Evan Mobley.

ESPN a rapporté la nouvelle avec les premières réactions de l’ancienne star de Gonzaga. « Je suis tellement content de rejoindre Adidas. » explique Jalen Suggs. « J’ai grandi avec D-Rose et Dame (Lillard) comme modèles et je veux désormais suivre les pas des plus jeunes tels que Trae (Young) et Don (Mitchell). »

Ces espoirs rejoignent Jalen Green dans le giron Adidas et permettent à la marque de tenir la dragée haute à son rival américain puisqu’elle détient très probablement trois des quatre premiers choix de la Draft prévue cette nuit.

Outre Jalen Suggs et Evan Mobley, Adidas en a également profité pour annoncer un partenariat avec Sharife Cooper, le petit meneur scoreur d’Auburn.