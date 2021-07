Jonathan Kuminga signe à son tour chez Nike

Comme attendu, à quelques heures de la Draft, les équipementiers accélèrent pour faire signer aux meilleurs « prospects » un contrat chaussures. Et après Cade Cunningham un peu plus tôt dans la semaine, The Athletic rapporte que c’est au tour de Jonathan Kuminga de s’engager avec une célèbre marque. Nike, en l’occurrence.

À seulement 18 ans, l’ailier congolais (2m03, 95 kilos) est annoncé un peu partout dans le Top 10 des différentes « Mock Draft », censées prédire chaque année le déroulé de ces mêmes Draft. Dans la nôtre, il intègre carrément le Top 5, pour finalement atterrir au Magic. Une franchise en reconstruction, où cette jeune pépite aura tout le loisir de grandir, sans la moindre pression.

Cette saison, aux côtés notamment de Jalen Green, Jonathan Kuminga était l’une des têtes d’affiche de « l’Ignite Team ». Autrement dit cette équipe de G-League, qui avait pour but de développer les joueurs les plus prometteurs, dès leur sortie du lycée et sans qu’ils ne passent par la case NCAA.

Doté d’un physique déjà « NBA ready », le futur rookie reste clairement, dans le jeu, un diamant à polir sur le long terme, des deux côtés du parquet. Et ce diamant brut portera donc des chaussures de chez Nike, au début de sa carrière NBA.