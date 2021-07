Draft 2021 : notre Mock Draft 2.0

La Draft 2021 aura lieu la nuit prochaine, à partir de 02h00 du matin (beIN Sports 1). À quelques heures de la cérémonie, voici notre ultime « Mock Draft », qui prend en compte les dernières rumeurs et tendances en NBA.

Même si c’est avant tout l’occasion de présenter les forces et les faiblesses des principaux prospects.

LES AUTRES « MOCK DRAFT » À LIRE ESPN The Ringer Envergure

#1 DETROIT PISTONS

Le choix : Cade Cunningham

(19 ans)

Les Pistons ont refusé de faire une promesse à Cade Cunningham, le GM Troy Weaver appréciant particulièrement Evan Mobley, mais il sera compliqué pour Detroit de faire l’impasse sur Cade Cunningham. Car ce dernier est un peu le joueur « rêvé » pour toute franchise dans la NBA actuelle : un joueur de grande taille (2m03 pour 2m13 d’envergure), capable de créer du jeu sur pick-and-roll mais aussi de se créer son tir en sortie de dribble. Bref, le moteur possible de toute une attaque, à la manière de Luka Doncic ou LeBron James.

À sa sortie du lycée, beaucoup s’interrogeaient sur son tir extérieur mais Cade Cunningham a montré à Oklahoma State qu’il était aussi efficace de ce point de vue, avec 40% de réussite avec près de 6 tentatives par match.

Comme en plus il a les attributs physiques et l’intelligence pour être solide défensivement, il n’y a quasiment aucune chance que l’équipe qui choisira en premier le laisse filer. Évidemment, il y a aussi des doutes, comme ce manque d’explosivité sur son premier pas, qui interroge sur sa capacité à faire la différence en un-contre-un face aux athlètes de la NBA, ou toutes ces balles perdues (109 au total, contre 94 passes décisives), symbole des limites de ses coéquipiers chez les Cowboys mais aussi de ses prises de risque et de ses lectures de jeu, parfois précipitées.

Les alternatives : Un échange



Difficile de ne pas voir Cade Cunningham finir chez les Pistons, même si Detroit a fait ses devoirs pour rencontrer les autres prospects de la cuvée et a multiplié les fuites pour assurer que son choix n’était pas arrêté et que Jalen Green et Evan Mobley étaient aussi des options. En fait, le seul scénario qui l’enverrait ailleurs est sans doute celui d’un transfert, les Rockets semblant toujours travailler afin de récupérer le choix de la franchise du Michigan…

#2 HOUSTON ROCKETS



Le choix : Jalen Green

(19 ans)

Jalen Green est souvent comparé à Zach LaVine et c’est vrai que l’analogie a du sens. L’arrière est un athlète exceptionnel, incroyable rapide et fluide, qui rappelle forcément celui des Bulls, dotant qu’il est doté d’un bon tir également. Bref, c’est sans doute le prototype de l’arrière scoreur qui a tout pour briller en NBA.

Proche de Kevin Porter Jr, il serait d’ailleurs la priorité des Rockets, où il se voit très bien, si ces derniers restent à la deuxième place de la Draft, et ça se comprend vu le potentiel de Jalen Green.

Le problème, c’est que comme Zach LaVine, surtout en début de carrière, il est assez irrégulier, avec des matchs où il devient inarrêtable pour la défense lorsqu’il prend feu de loin, et d’autres où il artille beaucoup dans le vide (deux matchs à 0/7 de loin cette saison en G-League) en misant sur le retour de l’adresse. Cette fierté et cet esprit de compétition sont donc parfois autant des forces que des faiblesses pour Jalen Green, qui n’est également pas toujours très concentré en défense, et qui va devoir travailler de ce côté du terrain, notamment loin du porteur.

Comme Zach LaVine, il aura donc besoin d’un peu de temps pour être efficace sur les terrains NBA, tant en attaque qu’en défense, mais le potentiel est tellement monstrueux qu’un club devrait vite lui mettre la main dessus.

Les alternatives : Evan Mobley, Jalen Suggs, un échange

Houston aimerait bien récupérer le premier choix de la Draft, afin de mettre la main sur Cade Cunningham, mais le prix risque d’être élevé. Si la franchise texane reste à la 2e place, Evan Mobley et Jalen Suggs sont des options, en particulier l’intérieur, qui peut apporter une solidité défensive dont manquaient les Rockets cette saison.

#3 CLEVELAND CAVALIERS



Le choix : Evan Mobley

(20 ans)

Si Cade Cunningham et Jalen Green sont partis, Evan Mobley est le prospect le plus intrigant disponible. On dit souvent d’un joueur qu’il est le « prototype de l’intérieur moderne », au point que l’expression est désormais galvaudée. Néanmoins, pour l’ancien joueur d’USC, c’est difficile de trouver une meilleure définition.

Avec sa taille (2m13), son envergure (2m26) et sa mobilité, il a tout pour couvrir le terrain défensivement. En attaque, il est l’intérieur idéal pour jouer le pick-and-roll, avec la taille, le toucher, l’explosivité et les instincts, notamment en termes de timing, qui font de lui une cible idéale pour les passeurs. Ils sont d’ailleurs nombreux à le comparer à Chris Bosh, notamment parce qu’il pourrait aussi avoir la capacité à écarter le jeu.

C’est tout de même un point qui n’est pas encore sûr à l’heure actuelle. Il n’a ainsi shooté qu’à 30% de réussite de loin, sur un tout petit volume, et sa réussite moyenne aux lancers (69%) indique qu’il y a du travail sur son tir.

Mais même sans ce tir extérieur qui en ferait l’intérieur de rêve, et avec un physique frêle qu’il va devoir renforcer pour résister aux intérieurs puissants et au centre de gravité plus bas, Evan Mobley reste un prospect exceptionnel, rien que par sa protection du cercle et ses qualités de « rim roller ».

Les Cavaliers n’auraient d’ailleurs pas peur de l’associer avec Jarrett Allen dans leur raquette du futur.

Les alternatives : Jalen Suggs, un échange

Personne ne sait si le Top 4 de la Draft restera en place au moment où les équipes concernées choisiront, mais les Cavaliers ont peut de chances de monter, et beaucoup pensent qu’ils sont même l’équipe du Top 3 la plus susceptible de descendre en cas d’offre particulièrement intéressante (et si on les débarrasse du contrat de Kevin Love ?). Jalen Suggs est en tout cas une possibilité, surtout que Collin Sexton semble sur la sellette dans l’Ohio…

#4 TORONTO RAPTORS



Le choix : Jalen Suggs

(20 ans)

Alors que Kyle Lowry semble plus que jamais sur le départ à Toronto, Jalen Suggs apparaît comme un remplaçant logique au champion 2019. Le quarterback de Gonzaga est un leader naturel, doté d’une superbe vision du jeu, qui sait impliquer tout le monde : ses intérieurs sur le pick-and-roll, les shooteurs ou ceux qui coupent vers le cercle.

Chez les Zags, il a ainsi montré qu’il était un vrai général sur le terrain, en voulant également donner le ton en défense. De quoi se glisser rapidement dans le rôle de Kyle Lowry au sein de la franchise canadienne…

Au rayon des interrogations, c’est surtout le shoot qui inquiète pour Jalen Suggs. Son tir extérieur est en effet irrégulier, même si tout le monde a en tête son « buzzer beater » face à UCLA, avec 34% de réussite à 3-points mais une efficacité très moyenne (0.92 point par possession en catch-and-shoot), et surtout des tirs qui rataient parfois complètement le cercle, voire finissaient en airball, qui interrogent sur sa capacité à être une menace de loin.

Ses attaques du cercle, avec ses appels à deux pieds, sont une arme dont il raffole, mais il va aussi devoir diversifier sa palette offensive face aux intérieurs de NBA, qui le gêneront beaucoup plus que ceux de NCAA.

Les alternatives : Scottie Barnes, un échange

Chez les Raptors, on aime beaucoup les joueurs polyvalents, capable de jouer et défendre sur de multiples positions, et Scottie Barnes a donc toutes les chances d’intéresser le club canadien, à moins que Toronto n’essaie de monter dans la Draft, pour mettre la main sur Evan Mobley voire Cade Cunningham ?

#5 ORLANDO MAGIC

Le choix : Jonathan Kuminga

(18 ans)

Même s’il n’y a jamais de certitudes à la Draft, il y en a encore moins lorsqu’on sort du Top 4 de cette cuvée.

Avec le 5e choix, et en admettant que le Top 4 est bien celui-là, le Magic va ainsi sûrement beaucoup s’interroger. Scottie Barnes est ainsi de plus en plus évoqué, pour son profil sérieux, capable de mettre en place une vraie « culture » en Floride. Mais Jonathan Kuminga reste notre choix même si les projections sur le jeune Congolais, qui n’a pas encore 19 ans (il les fêtera en octobre) sont très larges, et son potentiel difficile à établir.

Sa taille, son envergure, sa puissance et son explosivité sur son premier pas en font un prototype physique rare, qui le rendent très difficile à arrêter lorsqu’il est lancé vers le cercle. Le problème, c’est que même s’il est capable de bien ressortir le ballon lorsqu’il voit venir l’aide défensive, son attaque se limite pour l’instant à des « premières options », et le nombre de shoots contestés qu’il a pris lors de son passage en G-League le démontre bien.

En défense, sa propension à suivre le ballon des yeux, quitte à parfois totalement oublier son propre joueur, affiche également à quel point il est brut. Et son shoot, bien que mécaniquement correct, est encore en chantier.

Comment peut-il être le 5e choix avec de telles limites ? C’est qu’il a tout ce que les franchises attendent d’un ailier All-Star, mais il lui faudra une équipe patiente, qui le laisse se développer tranquillement. Ça tombe bien : Orlando démarre sa reconstruction et les dirigeants du club adorent les ailiers polyvalents de grande envergure.

Les alternatives : Scottie Barnes, Franz Wagner

Si le Magic veut un ailier davantage prêt pour la NBA, Scottie Barnes a donc un profil qui peut plaire à Orlando, alors que la polyvalence de Franz Wagner, dont le frère Moritz a fini la saison en Floride, est aussi une option.

#6 OKLAHOMA CITY THUNDER

Le choix : James Bouknight

(20 ans)

Premier gros changement dans notre Mock Draft, par rapport à notre première version. On voyait en effet James Bouknight beaucoup plus bas que bon nombre d’autres spécialistes, mais les derniers retours montrent que sa cote est bien plus élevée qu’on le pensait. Il semble désormais quasiment impossible de le voir sortir du Top 10, et certains l’annoncent même carrément dans le Top 5. Selon ESPN, Oklahoma City ne le laissera en tout cas pas filer…

Il faut dire que James Bouknight est un vrai scoreur, capable de finir près du cercle, à mi-distance mais également à 3-points, même si son pourcentage de loin (29%) sur la saison n’est pas fameux.

Mais comme il a impressionné lors du « Pro Day » du Draft Combine, avec une grosse adresse devant les scouts, ils sont peu nombreux à vraiment s’inquiéter à ce sujet. Ajoutez à cela de belles promesses défensives, qui devraient lui permettre de tenir les meneurs et arrières adverses, et un jeu sans ballon déjà solide, et vous obtenez un profil forcément attrayant : celui d’un scoreur capable d’apporter rapidement des points, comme titulaire ou remplaçant.

Le Thunder le voudrait ainsi, sa complémentarité avec Shai Gilgeous-Alexander étant intéressante sur le papier. Mais s’il est beaucoup comparé à Jordan Clarkson, c’est aussi parce qu’il a très (trop ?) confiance en son tir, et qu’il n’hésite jamais à déclencher. Ça donne souvent des tirs difficiles… et un pourcentage moyen.

Et comme en plus sa vision du jeu est limitée, même s’il a affiché quelques flashs sur le pick-and-roll, ça donne un joueur qui perd plus de ballons (2.8) qu’il ne délivre de passes décisives (1.8), et qui pourrait être limité à un rôle de « booster » offensif sur de courtes séquences. Tant qu’il n’aura pas épuré et/ou développé son jeu.

Les alternatives : Scottie Barnes, un trade

Le profil de Scottie Barnes, cet ailier-fort défensif et créateur, peut forcément intéresser Oklahoma City, qui a besoin de densifier sa raquette. À moins que le club ne se serve de tous ses choix de Draft pour monter…

#7 GOLDEN STATE WARRIORS

Le choix : Davion Mitchell

(22 ans)

Ce n’est vraiment pas simple de prédire ce que vont faire les Warriors. On a ainsi toujours beaucoup de mal à croire que le club veut vraiment garder ses choix #7 et #14 mais on avait déjà beaucoup de mal à croire que le club de la Baie garderait son 2e choix l’an dernier, et James Wiseman est pourtant arrivé à Golden State.

Bob Myers répète qu’il veut des joueurs « prêts à jouer » pour coller avec la fenêtre de son trio de All-Stars et même s’il n’est pas forcément le meilleur choix à moyen ou long terme, Davion Mitchell reste notre option.

Titré en NCAA avec Baylor cette saison, il représente en effet un type de joueur qui a manqué aux Warriors cette année : ce meneur capable d’apporter du shoot à 3-points mais également de la défense en sortie de banc.

Le Bear peut-il directement être ce solide back-up à Stephen Curry, qui mettra une pression d’enfer sur les meneurs adverses, et pourra également jouer avec le « Splash Brother » par séquences ? S’il maintient cette adresse au tir (45% de réussite à 3-points), c’est bien possible, même si sa taille limitera sa capacité sur les changements défensifs.

Néanmoins, Davion Mitchell est solide du haut du corps et teigneux, et il pourra sans doute gêner pas mal de joueurs, même ceux à qui il rend quelques centimètres. C’est plutôt l’aspect offensif qui regorge de points d’interrogations, car il provoque peu de lancers-francs et se reposait beaucoup sur son shoot extérieur, ou à mi-distance. Ça lui a réussi cette saison, grâce à une adresse exceptionnelle, mais est-ce qu’il a fait des progrès durables dans le domaine ? Ou est-ce que cette saison est une anomalie, alors qu’il ne tournait qu’à 32% l’année devant, et que sa réussite aux lancers-francs (64%) interroge pour un meneur ?

C’est la réponse que Golden State, et les autres équipes intéressées, donneront à cette question qui déterminera sans doute sa cote. Si elle pense que cette saison reflète vraiment ses qualités au shoot, alors il partira vite.

Les alternatives : Franz Wagner, Scottie Barnes, un échange

Les Warriors n’ont pas vraiment de temps à perdre, et ils ont surtout besoin de défense et de tir extérieur. Dans ces conditions, un échange du 7e choix (avec James Wiseman) est très possible. Mais l’équipe pourrait aussi jeter son dévolu sur Franz Wagner, dont la cote interroge, ou sur Scottie Barnes, capable d’apporter vite en défense.

#8 ORLANDO MAGIC

Le choix : Scottie Barnes

(19 ans)

Un ailier fort, féroce défenseur et capable de créer du jeu, avec un shoot extérieur limité ? Les comparaisons entre Scottie Barnes et Draymond Green sont trop tentantes et beaucoup les utilisent donc allègrement.

Il est vrai que lorsqu’on voyait le joueur de Florida State éteindre les meneurs et arrières adverses défensivement, en un-contre-un, partir en coast-to-coast ou trouver les shooteurs à l’opposé après contact, il y avait de quoi avoir en tête le joueur de Golden State. Le problème, c’est que si l’adresse de Draymond Green a régressé ces dernières saisons, elle était plutôt correcte lors de ses premières saisons, et il pouvait donc punir les impasses.

La question qui se pose, avec Scottie Barnes, est évidemment celle de son rôle offensif. Difficile de voir une équipe NBA lui donner les clés de son attaque, comme le faisait Florida State, et s’il n’évolue pas en tant que principal initiateur offensif, quel sera son rôle avec un shoot extérieur si faible et une palette offensive à développer ?

Il faudra vite que son shoot s’améliore pour qu’il devienne réellement utile en attaque. Sous peine d’être un défenseur exclusif, dont les qualités de passeur auront du mal, seules, à lui offrir un gros temps de jeu. Mais le Magic a du temps, et Scottie Barnes est le genre de joueur sérieux qui peut apporter du cadre au projet de reconstruction entamée par l’équipe, avec les transferts de Nikola Vucevic, Evan Fournier et Aaron Gordon.

Les alternatives : Alperen Sengun, Keon Johnson, un trade

Le Magic peut aller dans différentes directions, et Alperen Sengun, qui était notre premier choix pour ce 8e choix, reste une option. Néanmoins, la polyvalence sur les ailes est peut-être la priorité dans la NBA actuelle, par rapport à un pivot dont la défense sur pick-and-roll interroge. Les qualités athlétiques de Keon Johnson sur les lignes arrières pourraient également tenter Orlando, à moins que le club ne cherche à monter, en groupant ses deux choix.

#9 SACRAMENTO KINGS

Le choix : Franz Wagner

(20 ans)

On dit les Kings intéressés par un échange, Sacramento ayant besoin d’expérience pour entourer De’Aaron Fox afin de retrouver les playoffs, que l’équipe n’a plus connus depuis 2006. Une éternité en NBA…

Il est vrai qu’un rookie choisi en fin de « lottery » a peu de chances de faire passer ce cap au club, même si la bonne surprise Tyrese Haliburton prouve que des joueurs aux alentours de la 10e place peuvent également avoir un impact immédiat. Ce ne sera peut-être pas forcément le cas de Franz Wagner, mais l’Allemand mérite qu’on s’y attarde.

Le frère de Moritz peut en effet globalement tout faire sur le terrain. C’est un défenseur solide, à la fois sur et loin du ballon, même s’il lui manquera un peu de vitesse pour « switcher » sur les arrières les plus rapides de NBA. C’est un attaquant qui peut se glisser dans à peu près tous les rôles qu’on lui donne, avec du jeu poste bas, des coupes vers le cercle, de la création et des bons déplacements pour se libérer en catch-and-shoot.

Joueur d’équipe, couteau-suisse à la Nicolas Batum, Franz Wagner doit par contre rassurer sur son tir à 3-points, dont le geste est bon mais dont le pourcentage (33% en deux saisons universitaires) questionne.

Même s’il a fait un gros travail physique cette saison, beaucoup de scouts s’interrogent aussi sur son potentiel et sur sa capacité à se dépasser, en sortant parfois du collectif. Si son niveau minimum est plus rassurant que beaucoup d’autres prospects de la cuvée, son niveau maximum est par contre attendu assez bas. Au mieux, il ne sera sans doute qu’un très bon « role player » et ce n’est peut-être pas ce qu’on cherche à cette place de la Draft.

Les alternatives : Alperen Sengun, Kai Jones, un échange

On voit bien les Kings échanger ce 9e choix pour récupérer un vétéran utile dans l’immédiat. Par contre, s’ils le gardent, on les voit mal miser sur un meneur ou un arrière, avec De’Aaron Fox, Tyrese Haliburton et Buddy Hield dans la rotation. C’est surtout la raquette qu’il faut densifier à Sacramento, avec Alperen Sengun ou Kai Jones ?

#10 MEMPHIS GRIZZLIES

Le choix : Josh Giddey

(18 ans)

Meneur dans un corps d’ailier, Josh Giddey est un profil rare et donc forcément attrayant. Rien que sa capacité à jouer le pick-and-roll est déjà un énorme atout pour la NBA, mais il a également un vrai sens du rebond, alors même que ses qualités athlétiques et son envergure ne sont vraiment pas exceptionnelles pour un joueur de sa taille.

En plus, l’Australien a été mis dans les meilleures dispositions pour se développer et intégrer la NBA, avec un père basketteur pro et un passage par la NBA Academy puis le NBL Next Stars program.

Ses progrès sont donc constants et rapides, mais son manque d’explosivité pose question. Sur le plan offensif d’abord, car il aura du mal à faire des différentes en un-contre-un face aux athlètes de la NBA, mais surtout sur le plan défensif car il était déjà allègrement ciblé dans le championnat australien, et ce sera sûrement un problème s’il est drafté. Il faudra donc être patient avec lui, pour lui permettre de gommer ses défauts, notamment ce tir à 3-points qui doit être travaillé et dont il aura besoin pour tenir les défenses NBA en respect.

On ne le voyait pas aussi haut, mais l’échange mis en place par les Grizzlies pour obtenir le 10e choix montre que le club du Tennessee a un joueur en tête. Selon ESPN, il pourrait bien s’agir de Josh Giddey, qui aurait impressionné les franchises NBA lors du match de préparation entre l’Australie et le Nigeria.

Les alternatives : Moses Moody, un échange

Difficile de déterminer la stratégie de Memhpis, sachant qu’ils ont clairement un joueur en tête. Si ce n’est pas Josh Giddey, peut-être qu’un profil à la Moses Moody, à savoir un défenseur d’équipe capable d’artiller de loin, collerait au club. À moins que le club ne cherche surtout à monter à la Draft pour choisir plus haut…

#11 CHARLOTTE HORNETS

Le choix : Alperen Sengun

(18 ans)

La vie en NBA est souvent difficile pour les intérieurs dont la principale force est le jeu poste bas, mais qui manquent de mobilité pour être efficace sur le plan défensif. Enes Kanter peut en témoigner…

Dans ces conditions, peut-être que drafter son compatriote Alperen Sengun, pourtant incroyablement dominant cette saison dans le relevé championnat turc, dans le Top 10, est trop risqué.

Toutefois, s’il est disponible à la 11e place, surtout étant donné les problèmes sous le cercle de Charlotte ces dernières saisons, le joueur du Besiktas ferait un beau choix, après avoir été élu MVP de la Turkish League avec 19.2 points, 9.4 rebonds, 2.5 passes, 1.7 contre et 1.3 interception de moyenne, même si sa concentration fluctuante en défense et surtout sa couverture compliquée du pick-and-roll font douter de sa transition.

Première option d’une équipe du Besiktas en reconstruction, et qui voulait aussi le montrer en vue de la Draft, Alperen Sengun va ainsi devoir être efficace sur de plus courtes séquences, et pas forcément poste bas.

Voilà pourquoi son tir extérieur interroge aussi, car s’il a montré des progrès en cours de campagne, il n’est pas encore capable d’écarter le terrain. Mais s’il n’est pas parti avant, il apporterait du rebond et du scoring sous le cercle à une équipe des Hornets qui en auraient bien besoin, et pourrait profiter des caviars de LaMelo Ball.

Les alternatives : Kai Jones, Moses Moody, Corey Kispert

Si les Hornets veulent à tout prix renforcer leur raquette, Kai Jones est une option, dans un style très différent d’Alperen Sengun. Moses Moody et Corey Kispert apporteraient de leur côté du tir à une équipe qui adore ça.

#12 SAN ANTONIO SPURS

Le choix : Moses Moody

(19 ans)

On le voyait partir plus vite dans notre première Mock Draft et les dernières rumeurs annoncent que Moses Moody devrait être choisi entre le 7e et le 14e choix. San Antonio chercherait davantage un intérieur pour sa reconstruction, après le départ de LaMarcus Aldridge, mais le club choisira le meilleur joueur disponible.

Dans notre scénario, l’arrière/ailier est la meilleure option pour les Spurs. Pourquoi ? Parce que c’est un défenseur d’équipe intelligent, dont le tir à 3-points peut être amélioré mais qui semble déjà prêt pour la NBA, et qui possède des tas de petites choses qui aideront l’équipe qui le choisira.

On le compare ainsi pas mal à Mikal Bridges, dans ce profil de « 3&D » dont il pourrait peut-être déborder, même s’il est sans doute moins rapide sur ses pieds que l’ailier des Suns, ce qui risque de lui poser problème face aux meneurs et arrières supersoniques de la NBA. Son dribble et ses problèmes à finir près du cercle limitent en tout cas son potentiel, et il aura du mal à être davantage qu’un très bon « role player », mais il en faut aussi pour gagner.

Les alternatives : Usman Garuba, Kai Jones, un échange

Si Gregg Popovich recherche vraiment un ailier fort ou un pivot, Usman Garuba et Kai Jones sont des options à envisager, puisqu’ils peuvent s’inscrire dans la culture du club. À moins que le club texan ne cherche plutôt à mettre en place un échange pour monter un échange et récupérer un joueur plus coté lors de cette Draft.

#13 INDIANA PACERS

Le choix : Keon Johnson

(19 ans)

Keon Johnson pourrait très bien être parti lorsque les Pacers choisiront. Avec sa défense sur le porteur du ballon, son énergie et ses qualités athlétiques, l’ancien de Tennessee intéresse du monde et il est globalement annoncé dans le Top 10. Mais les avis sont très partagés, car son jeu offensif est en chantier. Son dribble et ses prises de décision ne sont pas vraiment optimales, limitant (pour le moment) son potentiel en tant que meneur de jeu.

Même s’il a montré quelques progrès au fur et à mesure de la saison, son tir extérieur est aussi en construction, ce qui limite également ses perspectives en tant qu’arrière, où il n’est efficace que par ses coupes vers le cercle.

On a un peu de mal à le voir chez les Pacers, en particulier sous les ordres de Rick Carlisle, qui apprécie les joueurs plus sûrs. Le coach est-il prêt à fermer les yeux sur des erreurs et approximations, pour utiliser ses qualités de défenseur qui peut utiliser sa vitesse et ses qualités athlétiques, notamment sur jeu rapide, pour finir au cercle ou créer des décalages pour ses coéquipiers ? Lui trouver un rôle défini en attaque ne sera pas forcément chose aisée, et l’équipe qui le sélectionnera devra sans doute se montrer patiente avec lui.

Malgré tout, avec son potentiel athlétique et ses qualités défensives, il est forcément un prospect intéressant.

Les alternatives : Isaiah Jackson, Usman Garuba, Tre Mann

La stratégie des Pacers dépendra de la direction choisie par la franchise après l’arrivée de Rick Carlisle. Le coach va-t-il tenter de faire fonctionner l’association Sabonis/Turner ? Voudra-t-il renforcer la rotation sur les ailes, avec de l’intimidation et de la défense ? Va-t-il chercher un back-up à Malcolm Brogdon, TJ McConnell étant free agent ? Suivant les réponses à ces questions, les profils d’Isaiah Jackson, Usman Garuba ou Tre Mann peuvent coller.

#14 GOLDEN STATE WARRIORS

Le choix : Usman Garuba

(19 ans)

On le répète, mais on ne croit pas du tout que les Warriors conserveront leurs deux choix de Draft dans le Top 14.

Avec Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green à ce stade de leur carrière, Golden State a besoin de renforts immédiats, et développer James Wiseman plus deux autres rookies ne colle pas du tout. Mais si le club de la Baie ne trouve aucun échange intéressant, elle a besoin de shooteurs et de défenseurs pour entourer son trio.

Usman Garuba n’est pas un shooteur mais c’est peut-être le meilleur défenseur de la cuvée. Phénomène physique, l’Espagnol d’origine nigériane a de plus déjà une grosse expérience professionnelle avec près de 90 matchs cette saison avec le Real Madrid, dans le championnat espagnol ou en Euroleague, où il s’est particulièrement montré lors de la série face à l’Anadolu Efes, compilant notamment 24 points et 12 rebonds lors du Game 4.

Intense, physique, bon coéquipier prêt à faire le sale boulot pour ses coéquipiers, Usman Garuba a beaucoup progressé cette saison, au point de voir sa cote exploser. Le problème, c’est évidemment l’aspect offensif car même s’il a beaucoup travaillé sur son tir, il n’est pas capable d’écarter le jeu, ni même de trop s’éloigner de la raquette. Et comme il ne fait que 2m03 (avec tout de même 2m18 d’envergure), il ne pourra pas être pivot à plein temps, même dans une NBA qui mise de plus en plus sur le « small ball ». C’est toutefois le joueur idéal en défense pour des défenses qui « switchent » beaucoup, comme les Warriors le faisaient beaucoup, entre 2015 et 2019.

Les alternatives : Un échange

À nos yeux, c’est même la première option car on n’imagine vraiment pas les Warriors vouloir développer trois joueurs la saison prochaine. D’ailleurs, tout porte à croire que la franchise s’active dans les couloirs…

#15 WASHINGTON WIZARDS

Le choix : Kai Jones

Pivot | 2m11 | 20 ans | Texas

8.8 points, 4.8 rebonds et 0.9 contre (23 minutes)

+ Mobilité pour sa taille

+ Energie



– Très brut

– Beaucoup de fautes



#16 OKLAHOMA CITY THUNDER

Le choix : Cameron Thomas



Arrière | 1m93 | 19 ans | LSU

23.0 points, 3.4 rebonds et 1.4 passe (34 minutes)

+ Panier ambulant

+ Peut marquer de n’importe quelle distance



– Défenseur très suspect

– Egoïste ?



#17 NEW ORLEANS PELICANS

Le choix : Corey Kispert



Ailier | 2m01 | 22 ans | Gonzaga

18.6 points, 5.0 rebonds et 1.8 passe (32 minutes)

+ Tir à 3-points

+ Intelligence de jeu



– Capacité à tenir en un-contre-un

– Manque de cardio ?



#18 OKLAHOMA CITY THUNDER

Le choix : Jalen Johnson



Ailier/Ailier fort | 2m06 | 19 ans | Duke

11.2 points, 6.1 rebonds et 2.2 passes (21 minutes)

+ Polyvalence défensive

+ Létal sur contre-attaque



– Forte instabilité hors terrain

– Limites sur jeu placé



#19 NEW YORK KNICKS

Le choix : Sharife Cooper



Meneur | 1m85 | 20 ans | Auburn

20.2 points, 4.3 rebonds et 8.1 passes (33 minutes)

+ Meilleur passeur de la cuvée ?

+ Dribble



– Des difficultés défensives à prévoir

– Tir à 3-points



#20 ATLANTA HAWKS

Le choix : Isaiah Jackson



Ailier fort/Pivot | 2m09 | 19 ans | Kentucky

8.4 points, 6.6 rebonds et 2.6 contres (21 minutes)

+ Qualités athlétiques

+ Intimidation défensive



– Limité offensivement

– Frêle



#21 NEW YORK KNICKS

Le choix : Trey Murphy



Ailier/Ailier fort | 2m06 | 21 ans | Virginia

11.3 points, 3.4 rebonds et 1.2 passe (30 minutes)

+ Prototype du 3&D

+ Efficacité générale



– Manque de puissance

– Dépend beaucoup des autres



#22 LOS ANGELES LAKERS

Le choix : Tre Mann



Meneur | 1m90 | 20 ans | Florida

16.0 points, 5.6 rebonds et 3.5 passes (32 minutes)

+ Fluidité balle en main

+ Jeu sur pick-and-roll



– Peut se faire bouger physiquement

– Doit bosser défensivement



#23 HOUSTON ROCKETS

Le choix : Joshua Primo



Meneur | 1m98 | 18 ans | Alabama

8.1 points, 3.4 rebonds et 0.8 passe (22 minutes)

+ Potentiel offensif

+ Guerrier



– Très jeune

– Des doutes sur ses qualités de créateur



#24 HOUSTON ROCKETS

Le choix : Ziaire Williams



Ailier/Ailier fort | 2m01 | 19 ans | Stanford

10.7 points, 4.6 rebonds et 2.2 passes (28 minutes)

+ Lecture de jeu

+ Polyvalence générale



– Manque clair de puissance

– Dribble douteux



#25 LOS ANGELES CLIPPERS

Le choix : Jared Butler



Meneur | 1m91 | 21 ans | Baylor

16.7 points, 3.3 rebonds et 4.8 passes (30 minutes)

+ Peut jouer plusieurs rôles en attaque

+ Défense sur le ballon



– Manque de taille et de puissance

– Problème médical ?



#26 DENVER NUGGETS

Le choix : Ayo Dosunmu



Meneur/Arrière | 1m95 | 21 ans | Illinois

20.1 points, 6.3 rebonds et 5.3 passes (35 minutes)

+ Dribble

+ Capacité à jouer meneur ou arrière



– Manque d’explosivité

– Âge ?



#27 BROOKLYN NETS

Le choix : Chris Duarte



Ailier | 1m98 | 24 ans | Oregon

17.1 points, 4.6 rebonds et 2.7 passes (34 minutes)

+ Adresse extérieure

+ Capacité d’adaptation



– Âge

– Manque d’explosivité



#28 PHILADELPHIA 76ERS

Le choix : Day’Ron Sharpe



Pivot | 2m11 | 19 ans | North Carolina

9.5 points, 7.6 rebonds et 0.9 contre (19 minutes)

+ Prêt physiquement pour la NBA

+ Energie



– Maladroit hors de la raquette et aux lancers

– Difficile de le faire « switcher » défensivement



#29 PHOENIX SUNS

Le choix : Jeremiah Robinson-Earl

Ailier fort/Pivot | 2m03 | 20 ans | Villanova

15.7 points, 8.5 rebonds et 2.2 passes (35 minutes)

+ Ecran-retard et rebonds

+ Capacité à écarter le jeu



– Protection du cercle

– Manque d’explosivité



#30 UTAH JAZZ

Le choix : Miles McBride



Meneur/Arrière | 1m88 | 20 ans | West Virginia

15.9 points, 3.9 rebonds et 4.8 passes (34 minutes)

+ Défenseur très solide sur l’homme

+ Bonne lecture du jeu



– Trop petit pour jouer arrière ?

– Jeu rapide en développement