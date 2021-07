Box office | Très grosse baisse pour « Space Jam : une nouvelle ère »

Warner Bros. pouvait être extrêmement satisfait du démarrage de « Space Jam : une nouvelle ère ». Malgré le contexte de la pandémie qui plombe l’industrie du cinéma et des critiques très mitigées, le film d’animation avec LeBron James avait attiré du monde lors son premier weekend dans les salles américaines.

Le problème, c’est que le soufflé est vite retombé, avec une chute de -69% de fréquentation en deuxième semaine !

Même en prenant en compte le contexte sanitaire et le fait que le film est déjà disponible sur HBO Max, c’est un vilain repli. Pour l’instant, « Space Jam : une nouvelle ère » a donc rapporté un peu plus de 51 millions de dollars sur le marché américain, et 42 millions de dollars à l’international, soit près de 94 millions au total.

Le film n’étant pas encore sorti dans différents pays, comme au Japon (27 août) ou en Italie (23 septembre), il devrait rentrer dans ses frais, avec un budget de production estimé à 150 millions de dollars.

Ce serait un moindre mal pour Warner Bros. dans cette période difficile, mais clairement pas un carton d’audience.