Équipe de France : rien de grave pour Guerschon Yabusele

Avant d’être très important sur une des dernières possessions du match, où il a pris un rebond offensif transformé en passe décisive pour Evan Fournier, Guerschon Yabusele avait vécu un match compliqué face à Team USA.

L’intérieur avait d’abord été touché au genou, quittant le parquet aidé par des coéquipiers, puis, il avait reçu un coup à l’œil. Finalement, ces petits bobos ne sont pas graves, nous apprend L’Équipe.

Les examens passés au lendemain de la victoire des Bleus ont été rassurants, le joueur du Real Madrid a même participé à l’entraînement donc il devrait être présent mercredi contre la République tchèque (14h, heure française).

En revanche, pour Frank Ntilikina et Andrew Albicy, ça reste flou. Le premier avait été ménagé pour le match contre les Américains, pour une « légère gêne musculaire », et le second aussi, souffrant également d’un souci musculaire. Mais, pour l’instant, aucune information précise n’est donnée sur la gravité de ces gênes, ni sur la participation des deux joueurs au deuxième match de poule des Bleus.