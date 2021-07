DeMar DeRozan privilégie un titre NBA avant l’argent

Où jouera DeMar DeRozan la saison prochaine ? Sauf méga-surprise, ce ne sera plus à San Antonio puisque sa priorité est de gagner le titre, et on voit mal les Spurs se mêler à la course après deux saisons sans playoffs.

« À ce stade de ma carrière, avant d’entamer ma 13e saison, je ne pense qu’à gagner, surtout en voyant tous ces gars qui se battent pour le titre » lance l’arrière All-Star, invité d’un podcast de Fox Sport. « On essaie de trouver le meilleur équilibre, mais à ce stade de ma carrière, l’opportunité de gagner un titre pèse davantage, surtout au regard de ma carrière. J’ai eu la chance de gagner beaucoup d’argent. Le but ultime est toujours de se battre pour un titre. »

Ce week-end, son nom a circulé du côté des Lakers. Ce n’est pas la première fois, et il n’a jamais caché qu’il aimerait porter le maillot de la franchise de sa ville natale. « Quand on grandit, c’est inutile de demander à un enfant s’il veut jouer chez lui. Ils diront non. Mais à un moment, on veut vraiment saisir cette opportunité, surtout quand on vous veut. Pourquoi pas ? C’est une super occasion. »

« C’était un défi, mais c’était aussi utile vu tous les obstacles qui se sont enchaînés »

Le message est passé, et il reconnaît que ce transfert aux Spurs, contre Kawhi Leonard, l’avait blessé, mais c’était aussi un défi à relever.

« C’était difficile, surtout pour la fin de ma carrière : apprendre un nouveau système, un nouvel environnement, tout était nouveau pour moi » rappelle DeMar DeRozan. « Mais c’était quelque chose qui était nécessaire pour moi afin de devenir un meilleur leader. Dès que je me suis retrouvé avec ces gars à San Antonio, cela m’a mis dans un état d’esprit différent sur la façon d’enseigner et même d’apprendre des plus jeunes, comment les pousser et me pousser moi-même à développer mon jeu encore davantage. Ça m’a aidé. C’était un défi, mais c’était aussi utile vu tous les obstacles qui se sont enchaînés. »

Full interview with @DeMar_DeRozan is available to watch NOW on YouTube: https://t.co/md47py2cp5 pic.twitter.com/p4lW3R8ufH — Club Shay Shay (@ClubShayShay) July 26, 2021