Les Hawks également à l’affût pour Bradley Beal ?

Comme pour Damian Lillard à Portland, la situation autour de Bradley Beal est pour le moment assez confuse.

Plusieurs « insiders » annoncent ainsi que l’arrière des Wizards, qui pourra être free agent en 2022, réfléchit très sérieusement à son avenir à Washington. Pour le moment, il n’a pas (encore) demandé de transfert, mais ça pourrait être le cas d’ici la Draft, et tout le monde suit donc la situation de très, très près…

On sait ainsi que les Warriors ont fait de Bradley Beal leur priorité estivale, si jamais il devient disponible, et qu’ils sont prêts à offrir leurs deux choix de Draft (7e et 14e) ainsi que sans doute Andrew Wiggins et James Wiseman pour le faire venir dans la Baie. The Athletic rajoute deux candidats largement évoqués, à savoir le Heat et les Sixers, Miami étant en quête d’une troisième star capable d’épauler Jimmy Butler et Bam Adebayo, quand Philadelphie souhaite échanger Ben Simmons pour recruter un arrière plus complémentaire de Joel Embiid.

Mais The Athletic rajoute une autre équipe intéressée : les Hawks. Il est vrai qu’une association Trae Young – Bradley Beal à l’arrière serait létale, et qu’Atlanta a de nombreux atouts à proposer, que ce soit des choix de Draft ou des joueurs intéressants (Bogdan Bogdanovic, De’Andre Hunter, Onyeka Okongwu, Cam Reddish, Kevin Huerter…).