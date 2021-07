Ricky Rubio mène le collectif espagnol de main de maître face au Japon

Malgré 20 points de Rui Hachimura et 19 points, 8 rebonds de Yuta Watanabe, le Japon n’a pas pu arrêter le champion du monde espagnol pour son entrée dans « son » tournoi olympique à domicile (88-77). Ricky Rubio (20 points, 8 passes) et le collectif ibère ont fait la différence en deuxième quart, sur un 19-0 cinglant, avant de contrôler leur avantage à l’expérience en deuxième mi-temps.

Le Japon passe l’orage

Les Jeux Olympiques de l’hôte japonais commencent mal, sur un 11-2 infligé par l’Espagne. Marc Gasol a de la réussite à 3-points mais Ricky Rubio est déjà à la baguette pour sa sélection. Yuta Watanabe s’arrache bien et rentre un 3-points pour lancer un peu son équipe mais, après Marc, c’est Pau Gasol qui sort du banc et inscrit deux paniers de suite dans la peinture.

Le Japon se serre toutefois les coudes défensivement et tient bien face aux assauts du jeune Usman Garuba. Watanabe sort de la mêlée avec le rebond offensif et après plusieurs bonnes séquences défensives, le Japon a bien su passer l’orage espagnol. À la fin du premier quart, Yuki Togashi (1m67) lance un « tear drop » sur la cloche, et il n’y a finalement que 4 points d’écart pour la Roja championne du monde en titre (18-14).

Un 19-0 violent en deuxième quart !

Le deuxième quart commence aussi bien pour le Japon avec l’interception et le dunk de Yudai Baba. L’Espagne réplique néanmoins sans tarder avec Alberto Albalde qui file aussi jusqu’au cercle, comme Marc Gasol après lui. Rui Hachimura commence à se réveiller avec notamment un 3-points pour égaliser (26-26).

Mais l’Espagne répond en grande équipe, avec un 19-0 qui met le Japon KO debout. Ricky Rubio insuffle le mouvement avec un 3-points puis deux passes décisives pour Pau Gasol et Usman Garuba. Rui Hachimura va bien écraser un immense dunk main gauche sur la truffe de Pau Gasol pour stopper l’hémorragie, mais la Roja a fait la différence dans un deuxième quart à sens unique (30-14). À la pause, les Japonais accusent déjà 20 points de débours (48-28)…

Le Japon s’accroche

En contrôle après son gros run du deuxième quart, l’Espagne déroule son jeu au retour des vestiaires avec Ricky Rubio qui se faufile à la pénétration et se permet même un autre mouvement avec dribble dans le dos enchaîné avec layup renversé en passant sous le cercle. Victor Claver est également très précieux avec son placement et plusieurs paniers en opportuniste.

Dans le même temps, Gavin Edwards rentre deux 3-points coup sur coup pour maintenir le Japon dans la course. Kosuke Kanamaro y va lui aussi de deux tirs à 3-points qui réveillent un peu le banc japonais mais l’équipe nipponne ne parvient pas à réduire la distance de manière significative.

Le Japon remporte bien ce troisième quart (28-21), avec une interception et un joli dunk main gauche de Yuta Watanabe notamment, mais l’Espagne reste en contrôle avant la dernière ligne droite (69-56).

Ricky Rubio et l’Espagne à l’expérience

Bien en place défensivement, le Japon laisse par contre échapper pas mal de rebonds offensifs qui lui font très mal, même si l’Espagne n’est pas forcément très adroite non plus.

Sans adresse de loin, la Roja place sagement le ballon au poste bas, où Willy Hernangomez (qui portait le maillot d’échauffement de son frangin Juancho, privé de JO au dernier moment par sa franchise des Wolves, à l’annonce des joueurs en début de match) martyrise le secteur intérieur japonais.

Rui Hachimura essaie bien de sonner la révolte avec un dunk, sur la tête de Hernangomez, puis un 3-points mais l’Espagne reste fermement aux commandes de ce match. À l’expérience, avec Rubio qui joue intelligemment le passe et va avec Marc Gasol, ou qui inscrit un panier à 2-points en stepback, ou avec Claver en coupe franche vers le cercle, la Roja maintient son emprise. Le Japon est à portée de fusil, à -11 mais ne parvient pas à se rapprocher.

Yuta Watanabe et Rui Hachimura plantent deux dernières banderilles derrière l’arc mais c’est trop peu trop tard. L’Espagne s’impose logiquement, mais sur un écart finalement assez limité (88-77).