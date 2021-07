Les Grizzlies discutent avec les Pelicans pour récupérer un meilleur choix de Draft

Visiblement, les Grizzlies ne sont pas satisfaits de leur 17e choix de la Draft et ils aimeraient gagner quelques places d’ici jeudi. C’est pourquoi The Athletic nous apprend que des discussions avec les Pelicans ont été entamées.

Un échange entre les deux franchises est même évoqué. Il enverrait le 17e choix des Grizzlies vers New Orleans et Eric Bledsoe et le 10e choix des Pelicans feraient alors le chemin inverse, vers le Tennessee. ESPN précise que Steven Adams pourrait être inclus à la place d’Eric Bledsoe, et que Justise Winslow, qui a une « team option » pour la saison 2021/22 pourrait de son côté rejoindre La Nouvelle-Orléans.

Si New Orleans se sépare de son meneur, ce qui n’est pas une rumeur inédite, cela confirme directement l’intérêt de la franchise pour Kyle Lowry, qui serait parfait pour remplacer un Eric Bledsoe assez décevant cette saison.

L’ancien des Bucks n’a tourné qu’à 12.2 points par match (à 42% de réussite au shoot), sa pire moyenne depuis la saison 2012/13 et il a surtout contribué aux problèmes de « spacing » du club avec son 34.1% de loin.