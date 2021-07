Kyle Lowry serait très courtisé

Free agent non protégé cet été, Kyle Lowry reste un chef d’orchestre solide (17.2 points et 7.4 passes de moyenne cette saison) et un joueur très expérimenté, qui a gagné le titre il y a seulement deux ans. Il est ainsi une plus-value rêvée pour une équipe qui vise le titre à court terme.

Il n’est donc pas étonnant de voir The Athletic annoncer que le meneur de jeu de 35 ans sera courtisé par quelques grosses cylindrées : les Sixers, les Lakers, les Mavericks, les Pelicans et le Heat.

L’intérêt pour le champion olympique 2016 n’est pas nouveau parmi les franchises citées. Philadelphie s’intéresse à lui depuis plusieurs mois et on sait que New Orleans aimerait qu’il vienne encadrer Zion Williamson et Brandon Ingram. De plus, les rumeurs autour de Los Angeles et de Miami étaient déjà d’actualité en mars dernier, au moment de la « trade deadline ».

Quant à Dallas, Kyle Lowry peut être le meneur idéal pour soulager Luka Doncic, offensivement et défensivement. Et pour apporter ce sens du combat qui a un peu manqué aux Texans ces deux dernières saisons en playoffs.