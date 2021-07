Les États-Unis désunis

Pour la première journée du tournoi de basket olympique, les États-Unis se sont faits surprendre (83-76) par la France d’Evan Fournier (28 points). Un petit séisme sur la scène du basket international, puisque Team USA n’avait plus perdu aux Jeux olympiques depuis ceux d’Athènes. Soit une série de 25 victoires consécutives, entre août 2004 et juillet 2021 !

Dominé tactiquement par Vincent Collet, le sélectionneur Gregg Popovich ne veut pourtant pas entendre parler de « surprise » ou de quoi que ce soit d’autre, pour qualifier cette défaite américaine face aux Bleus.

« Quand vous perdez un match, il n’y a pas de surprise mais uniquement de la déception. Je ne comprends pas l’emploi du terme ‘surprise’. C’est comme si vous manquiez de respect à la France. Comme si nous étions censés la battre d’au moins 30 points d’écart. Alors que c’est une sacrée équipe. »

Propulsés confortablement aux commandes (74-67) par un excellent Jrue Holiday (18 points, 7 rebonds et 4 passes), à trois minutes de la fin, les États-Unis ont ensuite terminé cette rencontre en concédant un « run » cinglant de 17-2 (!). Sans jamais marquer un seul panier dans le jeu.

Kevin Durant et Damian Lillard, symboles du craquage américain

Les hommes de Gregg Popovich, qui menaient encore de 10 points (47-37) à l’entame du troisième quart-temps, se sont donc étonnamment effondrés dans le « money-time ». Accusant notamment le coup en raison des ratés aux lancers-francs de Bam Adebayo, des nombreux 3-points ouverts manqués par Damian Lillard, Zach LaVine, Devin Booker, Jrue Holiday ou encore Kevin Durant, et de la sortie pour cinq fautes de ce même « KD ».

Justement, Damian Lillard (11 points, à 3/10 aux tirs, avec 4 ballons perdus) et Kevin Durant (10 points, à 4/12 aux tirs) ont symbolisé mieux que quiconque les difficultés de leur équipe aujourd’hui. Appelés à jouer les leaders de leur pays dans ces Jeux Olympiques, les deux superstars des Blazers et des Nets ont déçu, entrainant dans leur chute l’ensemble de leurs coéquipiers (ou presque).

En défense ou dans l’envie, ce n’était pas mieux non plus collectivement. Et quel meilleur exemple pour l’illustrer que les actions de l’énergique Guerschon Yabusele ? Lui, l’ancien ailier-fort des Celtics, blessé juste avant la pause puis dans les dernières secondes de la partie, qui s’est retrouvé par deux fois esseulé sous le cercle. Tout en n’hésitant pas, non plus, à plonger au sol pour récupérer un ballon et offrir un 3-points à Evan Fournier.

« Nous ne sommes pas ensemble depuis longtemps, mais nous l’avons été suffisamment pour rester réguliers, constants et cohérents. Nous devons bien mieux défendre dans le money-time », estimait après coup Draymond Green, l’un des leaders de la sélection américaine.

Le collectif de Team USA aux abonnés absents

Particulièrement frustrés, à l’image de la faute antisportive sifflée à l’encontre de Damian Lillard en toute fin de match, les joueurs de Team USA ont bafouillé leur basket, ne semblant jamais s’adapter à l’arbitrage FIBA, bien moins profitable aux attaquants qu’en NBA, ni à la puissance des intérieurs français. De Rudy Gobert à Moustapha Fall, en passant par Vincent Poirier et Guerschon Yabusele.

Quant au collectif des Américains, il n’a également pas été au rendez-vous de toute la soirée. « Ils sont meilleurs individuellement, mais ils sont prenables collectivement », résumait parfaitement à ce propos Evan Fournier, le héros de l’après-midi, après la partie.

Bien sûr, ce n’est qu’une simple rencontre de phase de poule, et cette défaite inaugurale sera rapidement oubliée en cas de médaille d’or glanée à l’arrivée par les États-Unis. Il n’empêche que ce revers a permis de (re)mettre en lumière la défaillance collective américaine.

Et nul doute que l’Espagne, l’Australie, la Slovénie ou l’Argentine, eux aussi prétendants à une médaille olympique, sauront en tirer des enseignements, en vue d’un potentiel affrontement, plus tard dans la compétition.