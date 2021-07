Draft 2021 : les Warriors ont testé Jonathan Kuminga

Talent brut au potentiel athlétique impressionnant, Jonathan Kuminga devrait être appelé après Cade Cunningham, Jalen Green, Evan Mobley et Jalen Suggs, mais il ne devrait pas attendre longtemps derrière.

Titulaire du 7e choix (et du 14e), les Warriors l’ont ainsi testé lors d’un workout privé, suivi d’un dîner.

ESPN annonce que Golden State a également observé Alperen Sengun lors d’un workout à Miami, même si la cote de l’intérieur turc est moins haute, et qu’il est donc plutôt une option pour le 14e choix du club.

Le club de la Baie fait logiquement ses devoirs, même s’il se murmure de plus en plus fort que les dirigeants essaient d’utiliser leurs deux « lottery picks » pour monter un échange afin de récupérer un All-Star afin d’aider le trio Curry – Thompson – Green dès la saison prochaine, quitte à se séparer aussi de James Wiseman et Andrew Wiggins.