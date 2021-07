JaMychal Green décide de tester le marché

lAors qu’il lui restait une dernière année de contrat à 7.6 millions de dollars, JaMychal Green a choisi de faire jouer sa clause libératoire et de tester le marché des transferts. Arrivé des Clippers pour être la première rotation derrière Paul Millsap et le MVP Nikola Jokic, Green a fait du Green avec des points, des rebonds, mais aussi de l’adresse extérieur dans ce rôle d’intérieur fuyant.

Selon The Athletic, les Nuggets tiennent à lui, et il souhaite prolonger son bail à Denver, et les deux parties vont donc travailler sur un nouveau contrat. Bien évidemment, l’objectif de Green est d’aller chercher un contrat sur plusieurs saisons à un meilleur salaire.

Cet été, les Nuggets doivent déjà s’occuper du nouveau contrat de Will Barton, mais aussi de l’avenir de JaVale McGee, Paul Millsap et Austin Rivers, tous free agents également.