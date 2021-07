Will Barton choisit d’être free agent

Si les Nuggets ont quitté les playoffs sur un coup de balai, c’est parce que les Suns étaient meilleurs, mais aussi parce que les coéquipiers de Nikola Jokic ont joué sans Jamal Murray, et longtemps sans Will Barton. L’arrière-ailier a effectué son retour dans la demi-finale de conférence mais c’était trop tard pour inverser la dynamique.

Cet été, il a le choix entre aller au bout de son contrat, ou tester le marché pour aller chercher un meilleur contrat, et selon ESPN, il a décidé de faire jouer sa clause libératoire. Barton fait ainsi une croix sur une saison à 14.7 millions de dollars, et le prolonger serait la priorité des dirigeants. Une bonne nouvelle pour le joueur qui espère toucher un plus gros salaire, mais aussi pour son coach qui compte beaucoup sur lui.

L’un des joueurs préférés de Mike Malone

« J’aimerais que Will Barton revienne pour tout ce qu’il apporte à l’équipe. Sur le terrain, en dehors du terrain, dans le vestiaire, d’un point de vue de l’identité de l’équipe… A titre personnel, il compte énormément pour moi » assurait le coach de Denver après l’élimination face aux Suns. « Il compte énormément pour cette équipe, et pour tout ce qu’on a accompli depuis six ans. Personnellement, j’espère qu’il reviendra, et pour longtemps ».

Du côté du joueur, on veut aussi rester, et surtout faire une croix sur les blessures qui minent sa carrière depuis plusieurs saisons. « Vous pouvez imaginez à quel point ces dernières saisons ont été dures mais on ne se cherche pas d’excuses, on va continuer de se battre et je vais bosser cet été pour revenir encore plus fort comme je le fais toujours. Je pense qu’on a l’effectif nécessaire et que si on est en bonne santé, on peut gagner. »