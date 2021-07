Les Blazers refusent d’échanger C.J. McCollum contre des tours de Draft

La situation assez floue autour de Damian Lillard va peser du côté de Portland cet été. Un départ du meilleur joueur des Blazers pourrait provoquer une explosion du groupe et certaines franchises s’intéressent donc de près à l’actualité de l’équipe de l’Oregon.

The Athletic nous apprend que des équipes appellent les Blazers pour proposer d’échanger C.J. McCollum contre des choix de Draft.

Fort logiquement, les dirigeants refusent ces propositions puisque pour satisfaire et conserver Lillard, il faut assembler une formation capable de viser le titre dès maintenant et ce n’est pas un rookie, mais davantage un vétéran, qui peut le faire.

En revanche, les Blazers pourraient très bien échanger C.J. McCollum, qui sort de sa meilleure saison en carrière (23.1 points de moyenne), afin de récupérer un lieutenant plus fort pour épauler Lillard.

Toujours à propos de McCollum, il y a peu de chances qu’il prenne la direction des Sixers dans un possible échange avec Ben Simmons car Philly estime que c’est une monnaie d’échange insuffisante. Et ce même si Portland ajoute l’un de ses jeunes comme Nassir Little ou Anfernee Simons.