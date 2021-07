Les Lakers prennent la main sur l’avenir de Talen Horton-Tucker

Aux Lakers, on apprécie beaucoup Talen Horton-Tucker, et les dirigeants le prouvent en lui proposant une « qualifying offer » à 1.9 million de dollars. Ce qui signifie que l’arrière sera free agent protégé cet été, et que les Lakers pourront s’aligner sur n’importe quelle offre extérieure.

Le joueur peut aussi accepter cette offre, et il deviendra free agent non protégé en 2022. Selon ESPN, les Lakers peuvent prolonger « THT » pour au moins deux ans, avec un contrat qui débute à 10,4 millions de dollars. Cette saison, il ne touchait que 1.5 million de dollars.

LEXIQUE

Qualifying offer : proposition faite par une franchise à l’un de ses rookies lors de sa dernière année de contrat. Basée sur son ancien salaire, cette offre permet de s’aligner sur n’importe quelle offre faite au joueur par une autre franchise. Si le joueur ne rempile pas avec son équipe l’année de la qualifying offer, il est automatiquement libre la saison prochaine, et son équipe ne pourra pas alors s’aligner sur une offre.