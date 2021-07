Bam Adebayo veut aussi sa bannière olympique dans la salle du Heat

Il y a deux ans, Bam Adebayo avait été laissé sur la touche au moment de partir pour la Coupe du monde, et c’était finalement un mal pour un bien. D’abord parce qu’il n’avait pas participé au fiasco américain en Chine, mais aussi parce que ça lui a servi de motivation pour la suite de sa carrière.

Résultat : il est devenu All-Star et l’un des meilleurs intérieurs de sa génération, et Gregg Popovich en a fait l’un des cadres de son effectif. Une belle revanche pour Bam Adebayo, évidemment motivé à l’idée de décrocher l’or olympique à titre personnel, mais aussi pour… sa franchise et sa ville.

À Miami, Pat Riley a décidé d’ajouter des bannières au plafond de la salle pour célébrer chaque titre olympique remporté par l’un de ses joueurs. LeBron James et Dwyane Wade ont la leur, mais aussi Alonzo Mourning et Tim Hardaway. Il manque un joueur pour compléter un beau cinq olympique.

« Je vais représenter mon pays, mais je vais aussi représenter ma ville. C’est mon objectif. Je veux que Miami me considère comme l’un des meilleurs joueurs passés par cette ville » a-t-il expliqué de Tokyo. « Je veux pouvoir m’échauffer et voir mon nom au plafond. Beaucoup de joueurs n’ont pas cette opportunité, et c’est mon objectif de prendre la mesure de ce moment, et de ne pas le gâcher. »

Aux côtés de Draymond Green, Bam Adebayo sera le patron de la raquette, et on peut s’attendre à ce qu’il joue beaucoup avec le seul JaVale McGee comme véritable doublure.

« Il est actif. C’est un rebondeur. Il court. Il sait comment jouer avec ses coéquipiers. Il a beaucoup le ballon en main à Miami, sur les ailes, en tête de raquette, dans le main à la main, sur les pick-and-rolls… Il sera très précieux pour nous, et c’est évidemment notre meilleur rebondeur » détaille ainsi le coach.