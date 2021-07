Draft 2021 : les Rockets hésitent encore avant de rencontrer Jalen Green

Depuis quelques semaines maintenant, on sait que les Rockets font le nécessaire pour récupérer le premier choix de la Draft qui est en possession des Pistons. Houston voudrait mettre la main sur Cade Cunningham et le meilleur moyen de s’en assurer, c’est de parler le premier le 29 juillet prochain.

C’est pourquoi, tant que la franchise conserve son deuxième choix, elle reste évasive sur le joueur qu’elle choisira.

« On bosse très dur, tout simplement », explique Rafael Stone, sans donner d’informations précises sur l’identité du futur joueur des Rockets car ce n’est pas leur méthode. « Je pense que c’est la mauvaise approche. La bonne approche, c’est de travailler. On doit s’assurer de ne rien négliger, de garder nos options ouvertes. »

La raison est assez simple : les Rockets pourraient bien ne plus avoir le 2e, ni même les 23e et 24e choix d’ici le soir de la Draft. Les dirigeants ont déjà discuté avec les Pacers par exemple, pour récupérer leur 13e choix. Bref, ça peut bouger dans cette dernière semaine avant le grand soir.

« On continuera de travailler en profondeur jusqu’au dernier moment », annonce le GM. « On n’est toujours pas certain de drafter ou de choisir à ces positions, même si c’est le plus probable pour l’instant. On doit découvrir toutes les possibilités existantes. »

Les Rockets vont rencontrer Jalen Green, qui va faire son second et dernier workout après celui de Detroit, et d’après The Ringer, l’arrière aurait les préférences de la franchise texane face à Evan Mobley ou Jalen Suggs.