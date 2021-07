Draft 2021 : les Sixers testent le meilleur joueur NCAA de l’année

Fort d’un cursus complet à l’Iowa, Luka Garza a pris le temps de se former en NCAA. Le pivot de 2m10 est devenu une vraie machine à scorer surtout lors de ses deux dernières saisons terminées à 24 points de moyenne, et selon le Philadelphia Inquirer, il a passé un essai chez les Sixers.

Philadelphie possède les 28e et 50e choix, et il est difficile de déterminer exactement la cote du meilleur joueur de l’année en NCAA, annoncé par exemple comme le 55e meilleur joueur de la cuvée par ESPN…

Un intérieur à l’ancienne

Car si ses qualités offensives ne souffrent d’aucune contestation, à la fois par sa technique et ses pourcentages (55.3% au tir dont 44% à 3-points), Luka Garza interroge de l’autre côté du terrain. L’intérieur accuse un déficit de mobilité préjudiciable en NBA. Même s’il s’écarte à six mètres, c’est un intérieur à l’ancienne, habitué à ce que tous les ballons passent par lui en attaque. Mais c’est aussi un leader et un bagarreur.

En attendant de voir l’évolution de l’effectif côté Sixers, il peut espérer, au mieux, une place de quatrième intérieur dans la rotation. Peut-être mieux si le club de Philadelphie ne prolonge pas Dwight Howard.

Le champion 2020, « free agent » cet été, n’a pas pesé en playoffs, obligeant même Doc Rivers à le laisser de plus en plus sur le banc alors que Joel Embiid souffrait du genou.