NCAA : Luka Garza (Iowa) nommé joueur universitaire de l’année

Même si les Hawkeyes ont perdu dès le deuxième tour de la « March Madness » face à Oregon, Luka Garza, meilleur marqueur de l’histoire d’Iowa (2 306 points), a été désigné meilleur joueur universitaire cette saison par l’Associated Press, avec un total de 50 voix sur 63.

Il devance Ayo Dosunmu qui a mené l’Illinois au titre du tournoi Big Ten (6 voix) et Cade Cunningham d’Oklahoma State (3 voix). Corey Kispert (Gonzaga) et Jared Butler (Baylor) ont quant à eux obtenu chacun deux voix. Cette saison, Luka Garza a tourné à 24.1 points avec un joli 44% de réussite à 3-points, et 8.7 rebonds par match.

Ce trophée de l’AP vient garnir une armoire bien remplie cette année pour Luka Garza, qui a également été élu joueur de l’année en NCAA par Sporting News, Basketball Times ou The Athletic et qui a aussi reçu le trophée Oscar Robertson, qui désigne le meilleur joueur universitaire de la saison selon les journalistes, ou encore été choisi comme joueur de l’année par la NABC, l’association des coachs universitaires.

Bref, tout le monde était d’accord pour dire que Luka Garza était bien le meilleur joueur en NCAA cette saison.