Dans l’intimité de la préparation des Bleus avec Nando De Colo

Après Evan Fournier et Vincent Poirier, c’est au tour de Nando De Colo de nous faire vivre au rythme de son quotidien, caméra au poing.

Le taulier de l’Equipe de France a récupéré la GoPro lors du voyage à Malaga et il en profite pour discuter de sa carrière en Bleu (Nando en est tout de même à 179 sélections), son attachement au maillot mais aussi pour nous montrer les à-côtés, dont les fameuses parties de Uno pour meubler l’attente à l’aéroport, ou les passe-droit dont bénéficient les joueurs les plus capés, et le rôle de son ancien coéquipier Boris Diaw, toujours altruiste pour répartir les clés d’hôtel.

Frank Ntilikina et Rudy Gobert sont quant à eux dans la compétition pour le total des plus grosses amendes, distribuées à chaque retard ou manquement au code institué au sein des Bleus. Maître De Colo veille au grain…