NBA Finals 2021 | Le mini-movie du sacre des Bucks

D’entrée de jeu, Giannis Antetokounmpo a donné le ton avec un gros contre sur Mikal Bridges qui pensait aller au layup… Face à leur public chaud bouillant, les Bucks n’ont pas manqué leur rendez-vous avec l’histoire !

Cinquante ans après le dernier titre de Milwaukee, derrière son duo de Hall of Famers Kareem Abdul-Jabbar et Oscar Robertson, les Bucks de Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton ont réussi leur pari.

Ce « mini movie » vous plonge dans les coulisses de ce match historique, avant, pendant et après. On y retrouve des Bucks forcément tout sourire, dont Jrue Holiday qui est félicité par Mike Budenholzer qui lui glisse déjà un mot puisqu’il a prolongé son séjour de quatre ans. Ou Antetokounmpo qui s’assoit pour profiter pleinement de l’instant, la larme à l’oeil. Ou encore Brook Lopez, allongé sur le parquet, qui n’en revient pas d’être enfin titré, treize ans après sa Draft…

Comme le dira Monty Williams, entraîneur vaincu mais bon esprit, dans les vestiaires de Milwaukee, les Bucks l’ont bien mérité !