Les JO de Tokyo toujours sous la menace d’une annulation ?

Dans trois jours, les Jeux olympiques de Tokyo commenceront dans une ambiance très particulière. Car même si Thomas Bach, le président du Comité international olympique, a déclaré dans les colonnes de L’Équipe que « l’annulation n’était pas une option », la situation sanitaire dans la capitale nippone inquiète.

Même sans la présence de touristes et de public pour les épreuves, les cas positifs se multiplient au village olympique (67 exactement) et une flambée des contaminations pourrait provoquer l’annulation de la compétition, tout simplement. Même à la dernière minute !

« On continuera d’en discuter si les cas explosent », assure Toshiro Muto, organisateur en chef de l’événement olympique, pour Reuters. « Selon la situation, on ouvrira de nouvelles discussions car à ce stade, les cas peuvent augmenter ou diminuer. On réfléchira à la marche à suivre lorsque la situation se présentera à nous. »

La « bulle » mise en place par les organisateurs, très contraignante pour les athlètes et dont certains experts doutent, peut-elle encore éviter une catastrophe ? Réponse dans les prochains jours…

Néanmoins, il faut tout de même noter qu’une annulation de dernière minute semble très improbable, étant donné les investissements consentis, et la déclaration de Toshiro Muto semble surtout un moyen d’éluder la question.