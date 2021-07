Le Nigeria s’envole pour Tokyo avec huit joueurs NBA

Séduisant lors de sa préparation à Las Vegas, avec deux victoires probantes (États-Unis, Argentine) et une défaite dans les grandes largeurs (Australie), le Nigeria a enfin dévoilé les noms des 12 joueurs qui défendront ses couleurs, aux Jeux Olympiques de Tokyo.

À moins d’une semaine du début de la compétition, le sélectionneur Mike Brown a convié huit joueurs NBA au Japon : Precious Achiuwa, KZ Okpala et Gabe Vincent, qui évoluent tous au Heat, Jahlil Okafor et Chimezie Metu, respectivement membres des Pistons et des Kings, le rookie Jordan Nwora, toujours engagé avec les Bucks en playoffs, l’arrière du Jazz Miye Oni et le leader offensif de la sélection, Josh Okogie, qui joue chez les Wolves.

Pour accompagner ces huit « NBAers », ce sont quatre joueurs présents sur le continent européen, à savoir Caleb Agada, Obi Emegano, Ike Nwamu et Ekpe Udoh (passé en NBA pendant sept saisons), qui ont été préférés à Michael Gbinije, Ike Iroegbu, Chima Moneke et Stanley Okoye.

Pour rappel, seule nation africaine qualifiée pour les JO 2020 (ou plutôt 2021), le Nigeria se trouvera dans le Groupe B à Tokyo, en compagnie de l’Australie, l’Italie et l’Allemagne.

Un groupe qui, sur le papier, peut permettre aux « D’Tigers » de se hisser, au moins, jusqu’en quarts de finale. Ce qui serait tout simplement une première pour un pays africain, dans une telle compétition.

La liste du Nigeria

Precious Achiuwa (Miami Heat), Caleb Agada (Hapoel Be’er Sheva – Israël), Obi Emegano (Fuenlabrada – Espagne), Chimezie Metu (Sacramento Kings), Ike Nwamu (Samara – Russie), Jordan Nwora (Milwaukee Bucks), Jahlil Okafor (Detroit Pistons), Josh Okogie (Minnesota Timberwolves), KZ Okpala (Miami Heat), Miye Oni (Utah Jazz), Ekpe Udoh (Virtus Bologne – Italie), Gabe Vincent (Miami Heat).