Wes Unseld Jr. arrive pour faire défendre les Wizards

Si les Wizards ont réalisé un remarquable comeback dans le dernier tiers de la saison (17 victoires en 23 matches) pour arracher le « play-in », puis se qualifier pour les playoffs avant de prendre un match aux Sixers au premier tour, il ne faut pas oublier les deux premiers tiers de l’exercice, qui furent très mauvais.

La franchise de Washington a particulièrement souffert en défense. Les chiffres le montrent bien : avec 118.5 points encaissés par match, les Wizards affichaient la pire moyenne de la ligue, et leur efficacité défensive (113 points pris sur 100 possessions) n’était que la 19e de la NBA.

Wes Unseld Jr, qui était le spécialiste défensif des Nuggets ces dernières années, arrive donc dans la capitale fédérale pour faire progresser l’équipe, qui manque de constance et de rigueur, de ce côté du terrain.

« La défense côté ballon a été un problème ici », constate le nouveau coach lors de sa présentation devant la presse. « C’est un domaine dans lequel je travaille depuis cinq saisons. Cela se résume à de l’adhésion et de l’implication. Je pense que tout le monde sait que pour franchir un cap dans ce domaine, il faut s’engager. »

« Ils savent que l’attaque, ce n’est pas le problème ici »

Comme souvent, cela passera par l’exemple donné par les superstars Russell Westbrook et Bradley Beal. Si les deux joueurs ne font pas les efforts défensivement, le groupe ne suivra pas. Wes Unseld Jr. le sait.

« J’ai eu l’impression de parler à la même personne », confirme-t-il, en évoquant les contacts qu’il a eus avec Bradley Beal et Russell Westbrook. « Le message était clair : ils veulent être coachés, ils cherchent à avoir des responsabilités. Ils savent que l’attaque, ce n’est pas le problème ici. Il y a une adhésion et on verra pendant le training camp et la présaison si ça se traduit sur les parquets. Concernant ce que j’attends d’eux, on est sur la même longueur d’onde. »

Entre ses compétences défensives et son expérience avec des jeunes joueurs devenus des stars désormais, les Wizards pensent avoir miser sur le bon coach pour faire mieux en 2021/2022.

« Il a travaillé avec Stephen Curry et Klay Thompson quand ils étaient jeunes, avec Nikola Vucevic, Tobias Harris et Victor Oladipo à Orlando et on peut voir le saison de MVP de Nikola Jokic », énumère Tommy Sheppard, le GM des Wizards. « Jokic ne voulait pas le voir partir, Jamal Murray et les autres étaient touchés. Quand des joueurs vous appellent pour vous dire d’engager ce gars, c’est assez impressionnant selon moi. »