Happy Birthday | LaMarcus Aldridge, maître du travail au poste

Lorsqu’il a annoncé rejoindre les Nets en cours de campagne, on ne voyait pas ce qui pourrait arrêter Brooklyn.

Mais après seulement cinq matchs aux côtés de Kevin Durant et compagnie, LaMarcus Aldridge a annoncé qu’il prenait sa retraite, la faute à une nouvelle alerte cardiaque qui lui a fait très peur, et l’a poussé vers la sortie.

Sept fois All-Star (2012–2016, 2018 et 2019), deux fois membre de la All-NBA Second Team (2015 et 2018) et trois fois membre de la All-NBA Third Team (2011, 2014 et 2016), l’ancien des Blazers et des Spurs ne remportera donc jamais le titre NBA, finissant sa carrière avec 19 951 points inscrits, pour être le 47e meilleur marqueur de l’histoire.

Il restera comme l’un des derniers maîtres du travail au poste, comme l’illustre la carte de ses tirs en carrière, notamment dans cette zone droite du terrain où il punissait ses défenseurs avec sa technique et son fadeaway.