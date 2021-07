Un été décisif pour Robert Williams

Le Game 1 du premier tour des playoffs contre les Nets est sans doute le meilleur exemple pour démontrer le gros potentiel de Robert Williams. Le pivot des Celtics avait alors compilé 11 points, 9 rebonds et 9 contres en seulement 23 minutes !

Auteur de sa meilleure saison en carrière avec 8 points, 6.9 rebonds et 1.8 contre de moyenne en 19 minutes par match, le jeune intérieur de Boston progresse et montre de belles choses. Au fil des années (il a déjà trois saisons dans les jambes), Brad Stevens lui a offert de plus en plus de temps sur les parquets pour s’exprimer.

« Il n’y a rien qui remplace le fait de jouer », rappelle Jerome Allen, l’ancien assistant des Celtics désormais parti à Detroit qui a beaucoup travaillé avec Robert Williams ces deux dernières années, pour le Boston Herald. « Je peux parler sans cesse des exercices et tout, mais à un moment, il faut se tester. Le jeu permet d’avoir un point de référence pour se jauger. Est-ce que je fais ce que Stevens me demande ? Mon pick-and-roll est-il bon ? Mes écrans retard au rebond le sont-ils aussi ? On détermine ça en jouant des matches. »

Ce sera désormais à Ime Udoka, nouveau coach de Boston, de prendre la décision de lancer longuement ou non le pivot, qui affiche encore des limites mais dont l’activité et la présence près du cercle font du bien au jeu de Boston. L’ancien assistant des Sixers et des Nets pourra notamment compter sur l’impact d’Al Horford, de retour chez les Celtics, qui fut le premier mentor de Robert Williams en 2018/2019.

« J’ai essayé de l’aider le mieux que je le pouvais », se souvient l’intérieur. « Le voir progresser, observer ce qu’il est capable de faire, c’est énorme. Il a un excellent feeling, défensivement comme offensivement. Je vais encore essayer de l’aider, être à son écoute, pour trouver des solutions. Il commence à tout comprendre : prendre soin de son corps, beaucoup travailler. Je suis très excité par son avenir. »

« Il a des talents cachés que personne n’a encore vus »

Son avenir, c’est en grande partie son investissement estival et surtout la saison prochaine qui vont le définir.

Le pivot sera en fin de contrat en 2022 et après une année où Brad Stevens a eu davantage confiance en lui et l’a même titularisé à plusieurs reprises, peut-il enfin s’imposer dans le cinq majeur en 2021/2022 ? Les Celtics ont besoin d’une présence fiable sous les panneaux, Robert Williams a le potentiel pour, mais est-ce le bon moment ?

« Il y a eu des joueurs devant lui, qui étaient très bons, puis il a eu des soucis de santé », analyse Jerome Allen pour parler de cette progression, visible mais encore timide, après trois saisons dans la ligue. « Les saisons sont longues, donc il y a toujours une chance à un moment ou un autre. Il faut lui rendre hommage : il n’a pas boudé. Il croyait en sa chance, il a eu une opportunité de gagner la confiance de Stevens, puis une autre et la confiance s’est alors instaurée. Chaque fois, il a montré un peu plus. On a besoin de lui pour gagner les matches, il faut le souligner. »

Et Jerome Allen d’insister sur un secteur de jeu où on n’attend pas forcément Robert Williams.

« C’est une qualité naturelle chez lui : c’est un incroyable passeur. Il a le feeling. Je n’avais jamais remarqué ça avant les exercices qu’on a faits ensemble pour améliorer sa vision. Robert peut shooter, dribbler, il a un bon toucher. C’est facile de travailler avec lui car il a des talents cachés que personne n’a encore vus. »