Equipe de France : Vincent Collet tire déjà la sonnette d’alarme

« Au-delà de la défaite, décevante et frustrante, il faut surtout retenir notre entame, pas satisfaisante et loin des standards escomptés pour des Jeux Olympiques. C’est une piqûre de rappel qui doit impérativement appeler une réponse d’ici à dimanche prochain. On y croit malgré tout, mais c’est quand même un avertissement qu’on doit prendre en compte. Ce n’est pas normal qu’on ait eu ce comportement en première mi-temps. »

« On connaît nos forces, on sait où on veut aller »

Pour son capitaine, Nicolas Batum, qui fait justement partie des joueurs en manque de rythme après une arrivée tardive au sein du groupe, il ne faut pas paniquer non plus. Le temps n’est pas encore venu de tout bousculer. Il faut se remettre au travail et continuer à retrouver les automatismes de la Coupe du Monde 2019. Avec son expérience en sélection, Batman temporise.

« On connaît les circonstances, le décalage horaire, etc, mais il n’est pas question de s’en servir comme excuse », a ajouté Nicolas Batum. « On n’a pas mis de rythme. Et on voit qu’à haut niveau, si tu ne fais pas ce travail, quelle que soit l’équipe en face, tu auras des problèmes. On a quand même eu un sursaut d’énergie et d’orgueil en deuxième mi-temps. Le plus important dans ce match, c’est savoir comment s’en servir. Est-ce qu’on se dit : ce n’est pas grave, on était fatigué… Ou : on peut rentrer vite. Des préparations j’en ai connues beaucoup en Equipe de France, des bonnes, des moins bonnes, mais on a toujours su s’en servir. Et cela s’est souvent bien passé par la suite. Donc à nous de bien s’en servir, de comprendre ce qu’il ne faut pas faire. On manque encore d’entraînement ensemble, moi et Rudy, on n’en a fait que trois depuis notre arrivée. Il nous reste une bonne semaine pour être prêts mentalement. »

Sans autre échéance avant la cérémonie d’ouverture et le premier match, une véritable épreuve du feu, face aux Etats-Unis (également secouée de leur côté), les Bleus naviguent donc à vue. Ce troisième match face au Japon, après deux jours sans trop de repos avec le décalage horaire à digérer, ne peut décemment servir de baromètre. Mais le temps presse dans tous les cas…

« On n’a pas d’autres matches pour se relancer. Mais il n’y a pas besoin de paniquer. On doit être encore plus soudés, solidaires », conclut Batum. « On ne doit pas faire attention aux bruits extérieurs. Les gens vont vouloir nous expliquer ce qu’il faut faire. Mais on connaît nos forces, on sait où on veut aller. Il y a eu beaucoup de discussions constructives dans le vestiaire. On a une semaine pour se préparer. On doit travailler et arriver prêts dimanche prochain. »

Vincent Collet s’est fait l’écho de ce regret de ne pas pouvoir disposer d’un dernier match de préparation, mais il prévoit, à défaut, de refaire un « scrimmage » entre les joueurs tricolores. Le mot d’ordre de cette dernière semaine de travail : trouver du rythme !