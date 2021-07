Jeux olympiques : au Japon, les Bleus découvrent une vraie « bulle »

Comme l’expliquait Vincent Collet lors d’une des visioconférences durant la préparation à Pau, le staff de l’Equipe de France avait choisi d’arriver plus tôt au Japon pour s’adapter tranquillement aux conditions locales, mais aussi pour s’éviter la dose de stress supplémentaire qu’aurait inévitablement engendré une arrivée au dernier moment.

Partis de l’aéroport Charles de Gaulle, à Paris, ce mercredi 14 juillet, en compagnie de l’Equipe de France féminine de handball notamment, les Bleus ont vécu une véritable « odyssée » avant d’arriver dans leur base d’Oshino. En tout et pour tout, le voyage a pris 19 heures, nous explique Julien Guérineau sur le site de la Fédération, avec certains membres de la délégation tricolore qui ont dû poireauter jusqu’à huit heures dans l’aéroport avant de se voir autorisés à entrer sur le territoire nippon…

Rudy Gobert et Vincent Poirier ont semble-t-il été les plus chanceux, sortant les premiers de cet « interminable parcours du combattant avec une série de filtres à passer » avant de pouvoir obtenir le sésame de sortie.

Après 12h de vol 5h d’attente à l’aéroport et 2h de bus j’ai enfin pu prendre une douche 🎉🎉🎉🎉🎉🎉 — andrew albicy (@andrewalbicy) July 15, 2021

Une expérience olympique « sous cloche »

Avec un décalage horaire de 7h par rapport à la France, plus ce voyage très long et une attente tout aussi fatigante à l’arrivée, les Bleus ont peu dormi avant de se retrouver sur le parquet d’Oshino pour un léger décrassage. Ils y séjourneront jusqu’au 22 juillet prochain, veille de la cérémonie d’ouverture officielle des Jeux Olympiques.

Les conditions de vie des Bleus au Japon vont grandement ressembler à celles de la « bulle » NBA de l’an passé à Orlando, mais sans Mickey cette fois. Rudy Gobert, Evan Fournier, Vincent Poirier et Timothé Luwawu-Cabarrot pourront peut-être conseiller leurs coéquipiers pour gérer au mieux cette ambiance assez particulière, avec un test salivaire tous les matins avant le petit déjeuner et l’interdiction formelle de sortir de l’hôtel, sauf pour monter directement dans le bus afin d’aller aux entraînements et aux matchs.

Des conditions qui ne sont pas sans conséquence sur la santé mentale comme le prouve le forfait de la star australienne Liz Cambage, et jusqu’au 23 juillet, il faut s’attendre à d’autres défections car la vie en autarcie, sans sortie extérieure possible et sans fans lors des matchs, est bien loin de l’ambiance olympique traditionnelle.

Ce rude accueil passé, les Bleus vont se tourner vers leur prochaine échéance : le match amical face à la nation hôte de ces JO, le Japon, ce dimanche 18 juillet. Un match qui arrive très vite, mais qui donnera encore des enseignements importants sur le collectif bleu après ses deux défaites initiales face à l’Espagne…

Vous imaginez même pas la galère … https://t.co/5VHhx5YHK6 — Vincent Poirier (@viinze_17P) July 15, 2021