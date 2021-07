La France dominée par le Japon de Rui Hachimura

Le Game 5 des Finals à peine terminé, on pouvait enchaîner sur le 3e et dernier match amical de l’Equipe de France avant le début des Jeux olympiques. Comme face à l’Espagne, les Bleus ont manqué de régularité, mais aussi de coffre, et les coéquipiers d’Evan Fournier s’inclinent 81-75.

C’est en première mi-temps que la France a perdu ce match joué devant du public. Après cinq bonnes minutes marquées par une bonne entame de Rudy Gobert (11 points, 8 rebonds), la défense craque, incapable de contenir les deux NBAers locaux, Rui Hachimura et Yuta Watanabe. Dominés dans l’enthousiasme et la vitesse, les Bleus encaissent un 11-2 pour terminer le premier quart-temps, et le Japon prend les commandes (18-14). Le deuxième quart-temps est encore pire, et Collet ne parvient pas à stopper la spirale négative. Aucun shoot ne rentre, les temps-morts ne changent rien, et le Japon s’échappe (38-22). Un écart qu’on retrouve à la mi-temps (46-30), et seuls Rudy Gobert et Nicolas Batum n’ont pas grand chose à se reprocher.

On imagine que Collet a soufflé dans les bronches de ses joueurs car c’est une autre équipe de France qui revient sur le parquet. Plus agressifs et enfin concentrés sur le repli défensif, les Bleus se lâchent, à l’image d’un Evan Fournier en feu. Bien épaulé par Batum, l’ailier des Celtics ramène les siens à -7 (57-50). La moitié du chemin est faite.

Une deuxième mi-temps de séries

Sauf que le Japon maintient le même rythme et signe un 9-0 pour reprendre le large (70-58). C’est une deuxième mi-temps de séries, et les Bleus répondent par un 7-0 avec un dunk de Moustapha Fall pour revenir à -5 (70-65). Il reste sept minutes à jouer, et c’est Fournier (16 points), cette fois épaulé de Guerschon Yabusele (9 points), qui fait mouche de loin pour ramener les Bleus à une unité (72-71).

Il reste cinq minutes à jouer, et les Bleus parviennent même à égaliser (74-74). Sauf que derrière, le Japon maîtrise mieux le « money time ». Un ballon perdu au milieu de terrain, une faute litigieuse, un shoot trop court… et les Bleus encaissent un 7-1 fatal. Avec 19 points, 7 rebonds de Rui Hachimura et 18 points, 9 passes de Yuta Watanabe, le Japon s’impose finalement 81-75.

C’est la première fois que la France s’incline face aux Japonais, et c’est surtout la 3e défaite en trois matches de préparation. Dans une semaine, ce sera le début des Jeux olympiques face aux Etats-Unis.