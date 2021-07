Draft 2021 : alerte médicale écartée pour Jared Butler

La nouvelle était inquiétante… Il y a un mois, on apprenait que Jared Butler, MOP du dernier Final Four, avait été placé dans le protocole « Fitness-to-Play » de la NBA. C’est-à-dire qu’il n’était plus autorisé à s’entraîner, ni même à faire des essais auprès des franchises. Un coup dur à quelques semaines de la Draft…

La raison était médicale, un problème important ayant visiblement fait son apparition. Pour tirer cela au clair, un panel de trois médecins (un désigné par la NBA, un autre par le syndicat des joueurs et le troisième par les deux parties) devait arbitrer et décider si oui ou non ce problème était rédhibitoire pour pratiquer le basket à un niveau professionnel.

The Athletic nous apprend que la décision finale est une bonne nouvelle pour l’ancien joueur de Baylor : il est sorti du protocole « Fitness-to-Play » et a reçu le feu vert des médecins. Il a confirmé l’information sur son compte Twitter.

Reste à savoir maintenant si cet épisode, malheureux mais qui se termine bien, ne va pas jouer sur l’intérêt des équipes et faire chuter sa cote (il tournait à 16.7 points de moyenne cette saison en NCAA) pour la Draft du 29 juillet prochain…