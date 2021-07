Match amical annulé, adversaires, conditions de vie… Vincent Collet fait le point

Clairement marqué par le décalage horaire, Vincent Collet a souhaité rassurer au sujet des conditions de vie au Japon, alors même qu’un premier cas de Covid-19 a été détecté parmi le personnel encadrant du village olympique. À six jours de la cérémonie d’ouverture, les équipes ne veulent prendre aucun risque, et le sélectionneur a appris que la rencontre face à l’Italie avait été annulée.

« On n’a pas eu d’explication par rapport à l’annulation de notre match face à l’Italie. Simplement, il y a une volonté des autorités de limiter les interactions entre les équipes de façon à rassurer leur population. C’est pour cette raison que l’Italie n’a pas eu le droit de venir à Oshino » explique Vincent Collet en visio-conférence. « Heureusement que notre match contre le Japon est maintenu… Sinon, mes conditions de vie ne sont pas oppressantes parce tout simplement on s’y attendait. Le fait de s’y attendre te permet de savoir le gérer. Nos capacités d’adaptation doivent nous permettre d’optimiser nos performances. On sait que ce sera pareil dans le village olympique. C’est pour cette raison que Nando De Colo est venu me voir, pour me dire qu’il souhaitait organiser une réunion avec tout le monde demain soir, pour parler de tous aspects afin que ce ne soit pas pour nous un facteur qui devienne négatif sur la performance du groupe pendant la compétition. »

« Si le match se réduit à des « match up » individuels alors on a peu de chances, voire aucune »

Absents lors des deux matches face à l’Espagne, Thomas Heurtel est de retour dans le groupe. Aux côtés de Rudy Gobert et Nicolas Batum, le nouveau joueur du Real Madrid tente de monter en régime avant le début de la compétition.

« La forme de Thomas ne peut pas être bonne. Dans son cas, c’est une blessure au pied. Donc il a été à l’arrêt et n’a pas pu faire autre chose que du vélo. Donc au niveau du cardio, c’est un peu compliqué et difficile. Il a besoin de retrouver sa forme. Mais il a envie. Hier sur demi-terrain, il était plutôt à l’aise. Ça a été un peu plus dur aujourd’hui sur les traversées. Cependant, ça reste quand même assez satisfaisant. Il se sent bien et il a des bonnes sensations. Dans quelques jours, il aura retrouvé sa forme, c’est certain. »

Côté adversaires, il faut déjà penser à Team USA, favorite pour la médaille d’or, mais plombée par des forfaits et des arrivées plus que tardives. Battus par le Nigeria puis l’Australie, les Américains ont vu Kevin Love et Bradley Beal quitter le groupe et les hommes de Gregg Popovich font moins peur. Le sélectionneur fait le point sur les favoris du tournoi.

« Je pense que nous pouvons nous inviter à la table des prétendants au podium »

« Ce qui est certain c’est que l’équipe, dans sa façon de se préparer en 2019, avait la conviction d’être en mesure de les gêner sans savoir jusqu’où ça pouvait nous mener » se souvient le coach des Bleus. « Avoir eu cette attitude conquérante nous avait aidés. Les Américains ont des qualités individuelles inégalables et encore davantage cette année qu’en 2019. Si on veut les pousser dans leurs retranchements, on va devoir jouer en équipe. Car si le match se réduit à des « match up » individuels alors on a peu de chances, voire aucune. Notre objectif sera de leur proposer un rapport de force le plus collectif possible. Mais attention, il y a aussi d’autres grosses équipes. L’Espagne reste favorite derrière les Américains. Pour le coup, ils ont une grosse force collective. Et je pense que nous faisons partie du groupe des chasseurs avec l’Australie et la Slovénie. Je pense que nous pouvons nous inviter à la table des prétendants au podium. Mais pour y arriver il faut faire preuve de conviction, d’ambition mais surtout d’humilité. »

Propos recueillis en visio-conférence