Un NBA Store ouvre à Londres

Les NBA Store se comptent sur les doigts de la main à l’étranger, et jusqu’à présent, on n’en trouvait qu’un seul en Europe, et il est à Milan depuis 2018. Ce vendredi, un second va ouvrir, et selon Sportico, ce sera à Londres. La NBA s’est associée à Fanatics pour l’ouverture de cette boutique dans le quartier de Soho.

Derrière la France, le Royaume-Uni est le second marché pour la NBA, et la ligue y est souvent venue, en présaison, mais aussi en saison régulière. Au total, il y a déjà eu neuf rencontres de saison régulière à Londres.

Ce NBA Store rejoint donc celui de Milan, mais aussi ceux implantés au Mexique, en Chine, au Brésil et au Qatar. La NBA a prévu d’en ouvrir trois nouveaux à court terme, sans qu’on sache si la France sera choisie pour l’accueillir.