Les Blazers ne vont pas garder Zach Collins

On ne l’a plus vu sur un parquet depuis plus depuis le 13 aout 2020, lors du dernier match de saison régulière dans la « bulle » d’Orlando, et Zach Collins fait partie des joueurs les plus malheureux de ces deux dernières saisons.

Malheureusement pour lui, ses dirigeants ne vont rien faire pour le retenir puisque The Athletic annonce que les Blazers n’ont pas prévu de lui proposer une « qualifying offer », estimée à sept millions de dollars.

Opéré d’une troisième fracture du pied gauche en 10 mois, le 10e choix de la Draft 2017 va se retrouver libre de tout contrat dans les prochains jours.

« De toute évidence, le fait que je sois free agent complique les choses », concède Zach Collins. « Mais je suis moins préoccupé par le type de contrat que je vais obtenir, le nombre d’années, ou l’équipe pour qui je vais jouer… Je suis plus concentré sur cette rééducation et cette cheville droite. »

Sa jeunesse et ses qualités défensives lui permettraient en temps normal de trouver un point de chute mais avec une telle fragilité physique, les franchises ne devraient pas de se ruer sur l’intérieur de 2m10.

L’ancien joueur de Gonzaga n’a ainsi disputé que 154 matches de saison régulière en quatre saisons…

LEXIQUE

Qualifying offer : proposition faite par une franchise à l’un de ses rookies lors de sa dernière année de contrat. Basée sur son ancien salaire, cette offre permet de s’aligner sur n’importe quelle offre faite au joueur par une autre franchise. Si le joueur ne rempile pas avec son équipe l’année de la qualifying offer, il est automatiquement libre la saison prochaine, et son équipe ne pourra pas alors s’aligner sur une offre.