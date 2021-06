Encore une rechute pour Zach Collins

Espéré depuis sa Draft en 2017 comme un stabilisateur défensif sous le cercle par les Blazers, grâce notamment à ses talents de contreur, Zach Collins n’a finalement jamais eu l’impact espéré, la faute aux blessures.

Et le problème, c’est qu’il enchaîne les rechutes depuis désormais deux saisons…

Déjà limité à 11 matchs en 2019/20 à cause d’un problème à l’épaule, il n’a pas du tout joué cette saison à cause d’une cheville gauche qui n’en finit pas de casser. Opéré une première fois en septembre 2020, il a dû repasser sur le billard en décembre, mais voilà que The Athletic annonce désormais une troisième fracture !

Trois fractures sur la même zone en dix mois, c’est forcément très, très, très inquiétant pour l’ailier fort de 23 ans, surtout qu’il est free agent lors de l’intersaison qui arrive.