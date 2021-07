Damian Lillard : « Être une vraie équipe et pas juste une addition de talents individuels »

Si elle en doutait encore, Team USA va devoir afficher son meilleur niveau pour repartir avec la médaille d’or face à des équipes qui ne souhaitent qu’une seule chose : s’offrir le scalp des superstars américaines.

C’est pourquoi, en tant que leader et favori de la compétition, Damian Lillard a souligné l’importance d’avoir des automatismes afin de proposer un niveau de jeu cohérent.

« C’est un apprentissage pour chacun d’entre nous. Aucun de nous n’a joué avec quelqu’un d’autre, exceptés KD (Durant) et Draymond (Green). Les matchs internationaux sont tellement différents. On essaye de trouver une manière de bien jouer et d’être une vraie équipe et non pas juste une addition de talents individuels. »

Des défaites salvatrices ?

Comme Bradley Beal et Gregg Popovich l’ont signalé, il ne suffira pas d’enfiler les sneakers pour s’adjuger la première place contre des collectifs bien huilés. « Les autres équipes se préparent depuis plus longtemps que nous. Elles sont en meilleure forme que nous. Elles se connaissent depuis plus longtemps donc ça montre que le basket mondial s’améliore et qu’il ne suffit pas juste de se pointer sur le terrain pour les battre » explique Damian Lillard.

« Tout le monde s’attend à ce qu’on explose tout le monde mais c’est bien d’avoir connu cette expérience maintenant. L’Australie est une équipe compétitive tout, comme le Nigeria, ils ont des joueurs NBA… Évidemment nous ne voulons pas perdre mais c’est mieux de perdre maintenant que de survoler les matchs de préparation, d’aller à Tokyo et de se faire surprendre. »

Et après deux revers contre le Nigeria et l’Australie, les superstars ont rectifié le tir contre les Argentins. L’occasion de rappeler qu’ils montent en puissance. « C’était mieux contre l’Argentine, on ressemblait vraiment à Team USA mais c’est parce qu’on est en meilleure forme, on est plus à l’aise les uns avec les autres, les joueurs retrouvent un peu les automatismes qu’ils ont avec leurs franchises. »

Presque surpris d’être aussi ouvert sur ses tirs

D’un point de vue personnel, Damian Lillard n’a pas déçu en faisant ce qu’il fait de mieux : mettre des points.

« Finalement, après trois matchs, je me rends compte que mon rôle ressemble à celui que je tiens avec Portland. C’est pareil pour KD. Lui et moi avons les mêmes rôles même si on est pas obligé de mettre 30 points. »

En jouant aux côtés des meilleurs, le Blazer redécouvre le bonheur de profiter de tirs ouverts. « En NBA je n’ai pas beaucoup d’opportunités de catch-and-shoot. Sur ces trois matches, j’ai probablement eu plus de catch-and-shoot que pendant toute la saison NBA. Il faut dire qu’il y a tellement de talents. Que ce soit avec Kevin Durant, Bradley Beal ou Zach LaVine, tu es obligé d’aller aider aussi sur ces gars-là. »

Une situation qui le surprend presque, par moments. « Parfois, je reçois le ballon et je me dis : ‘Merde mais je suis tout seul. Est ce que c’est trop simple ?’ Non c’est juste que je joue avec les meilleurs et que je ne suis pas la seule menace. C’est pourquoi je suis si souvent ouvert donc ça rend le truc vraiment amusant. »