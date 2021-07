Bradley Beal : « Le plus important, c’est de comprendre qu’on n’est pas en NBA »

Après deux revers face au Nigéria et l’Australie, les Etats-Unis ont remporté leur premier match cette nuit, face à une équipe d’Argentine décevante. Cette fois, Team USA a maintenu la même pression pendant 40 minutes, et c’est ce que retient Gregg Popovich.

« J’ai trouvé qu’on avait été très endurants » souligne le coach américain. « Contre l’Australie, nous avons bien joué, nous avons pris des rebonds, nous avons défendu, nous avons couru et nous avions eu un bon rythme pendant une mi-temps, puis cela s’était évaporé pendant une mi-temps. Ce soir, nous avons maintenu ce rythme pendant presque tout le match. J’espère que c’est un signe que nous nous améliorons. »

Pour le coach de Team USA, comme pour ses joueurs, la condition physique est l’élément clé, et il ne faut rien précipiter. « La dernière chose que nous voulons faire est de sur-entraîner les gars au point d’avoir des blessures, mais la première des priorités reste de retrouver la forme » poursuit Popovich. « Nous allons continuer à travailler dur comme nous en avons besoin, car sans la condition physique, nous ne pouvons pas y arriver. »

« Ces gars-là jouent ensemble depuis cinq, dix ans et plus, et ils ont cette expérience commune et cette cohésion »

Pour Beal, assis aux côtés de Popovich en conférence de presse, Team USA doit aussi s’adapter au jeu FIBA et aux adversaires. Il faut oublier ses certitudes de joueurs NBA. C’est un autre basket.

« Le plus important, c’est de comprendre qu’on n’est pas en NBA, et coach Pop ne cesse de nous le répéter chaque jour » lance l’arrière des Wizards. « C’est plus physique. Ces gars-là jouent ensemble depuis cinq, dix ans et plus, et ils ont cette expérience commune et cette entente. Nous essayons de développer cela en un court laps de temps. On met en avant le sentiment d’urgence, mais en même temps, nous devons nous améliorer chaque jour. Il y a encore beaucoup de choses que nous pouvons améliorer, mais nous allons dans la bonne direction. »