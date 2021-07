Nerlens Noel dans le viseur des Nets et des Mavericks

On l’oublie un peu mais Nerlens Noel n’a que 27 ans, et l’ancien membre du « Trust The Process » a encore de très belles années devant lui. D’autant qu’il reste sur une saison très correcte aux Knicks avec 41 titularisations, dont deux en playoffs, en l’absence de Mitchell Robinson.

Free agent après avoir joué pour cinq millions de dollars cette saison, l’ancien pivot du Thunder ne devrait pas manquer de propositions, et selon SNY, quatre franchises le suivraient de très près : les Nets, les Hornets, les Raptors et les Mavericks. Quatre équipes où il pourrait décrocher une place de titulaire.

À Brooklyn, son profil rappelle celui de Nic Claxton, et il apporterait de l’intimidation dans la raquette. Même chose à Charlotte où il serait sans doute plus à l’aise sur jeu rapide que Bismack Biyombo et Cody Zeller.

À Toronto, il y a une belle place à prendre en poste 5 après l’échec d’Aron Baynes. Enfin, Nerlens Noel connaît bien Dallas pour y avoir joué deux ans. C’était avec Rick Carlisle et avant l’arrivée de Luka Doncic. Autant dire qu’il n’aura pas forcément beaucoup de repères.

N’oublions pas non plus les Knicks, qui peuvent le prolonger pour sa complémentarité avec Julius Randle, et sa capacité à remplacer au pied levé un Mitchell Robinson bien trop fragile.