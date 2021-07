Monty Williams pratique l’art de la prétérition

C’est une figure de style classique, appelée la « prétérition ». Elle consiste à dire qu’on ne va pas parler de quelque chose avant de finalement le dire plus ou moins ouvertement. Monty Williams s’est ainsi livré à cet exercice après le Game 3, en conférence de presse.

« Je ne vais pas me plaindre ouvertement des fautes. Je ne vais pas le faire, mais on peut observer qu’on a eu en tout 16 lancers-francs et un joueur en a tiré 17 », avait déclaré le coach des Suns, en faisant référence à Giannis Antetokounmpo.

Sur ce coup-là, Monty Williams a été malin puisque la critique est maquillée et il évite ainsi l’amende. Avant ce Game 4, interrogé par les journalistes, il est revenu sur ce propos qu’il ne voulait pas polémique.

« On m’a posé la question et j’ai répondu », assure-t-il. « La disparité aux lancers-francs est ce qu’elle est. On a tiré 16 lancers-francs et un joueur en face 17. Je ne me plains pas, ce sont des faits. »

Pas de polémique, juste des faits

Ancien joueur, l’entraîneur des Suns a été dirigé par des coaches (Pat Riley, Doc Rivers ou encore Gregg Popovich) qui n’ont jamais hésité à sortir l’artillerie lourde, à élever la voix pour critiquer les officiels ou leur mettre la pression avant ou pendant les matches. Monty Williams peut-il s’en inspirer pour influencer le cours des rencontres ?

« Je ne sais pas. Ce n’est pas ma personnalité. Popovich m’a dit d’être moi-même. Je pense aussi que c’est limité comme manœuvre pour changer les choses, je ne suis pas sûr que ça aide vraiment. Je n’en sais rien. J’énonce les faits, c’est tout. Je suis respectueux. Je ne veux pas jouer à ce jeu-là, ce n’est pas mon personnalité. J’ai vu des coaches le faire, mais je suis mauvais dans ce domaine. »

Qu’en pense de son côté Mike Budenholzer ? A-t-il peur que la sortie, assez polie et maîtrisée tout de même, de son adversaire puisse changer le comportement des arbitres ce mercredi soir, en faveur des Suns ?

« C’est un rituel classique des playoffs », constate le coach des Bucks. « Historiquement ou via mon expérience, je ne sais pas s’il y a un vrai impact. Je peux même avancer que ça va dans les deux sens. Des franchises, des joueurs ou des équipes pensent qu’ils sont pénalisés quand ils font ça. Au fond, les arbitres font leur boulot. Ils sont les meilleurs du monde et on reste continuellement frustré avec eux. C’est toujours pareil. »