Kyle Lowry diplômé d’un doctorat

Très populaire au Canada, Kyle Lowry continue de marquer de son empreinte le territoire. Sur le terrain, le meneur des Raptors n’est pas loin d’être le meilleur joueur de l’histoire de la franchise, avec un titre de champion NBA, mais aussi une place de deuxième meilleur marqueur de Toronto tout en étant le meilleur passeur et intercepteur.

En dehors des parquets, Lowry ne freine pas son rythme puisque ESPN révèle que le meneur All-Star vient de décrocher son diplôme de Docteur en Sciences Humaines de l’université d’Acadia.

Ce diplôme s’inscrit tout droit dans la volonté de Lowry d’avoir un impact sur la société par ses actions et ses projets. Très impliqué auprès de la communauté, le joueur et son épouse Ayahna Cornish-Lowry ont créé une association caritative s’intitulant « Lowry Love Foundation » pour améliorer la qualité de vie des plus défavorisés.