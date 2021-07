Willie Green, favori pour récupérer le poste d’entraîneur à La Nouvelle-Orléans

Qui succèdera à Stan Van Gundy sur le banc des Pelicans ? Cela fait près d’un mois que l’ancien coach du Heat, du Magic et des Pistons a pris la porte, et il y avait jusqu’à présent peu de candidats évoqués.

Mais ESPN confirme aujourd’hui une rumeur persistante : le poste devrait revenir à Willie Green.

À 39 ans, l’ancien arrière des Sixers, des Hornets et des Clippers est depuis deux saisons assistant aux côtés de Monty Williams, chez les Suns. Il avait auparavant passé trois ans auprès de Steve Kerr.

Jeune et réputé proche de ses joueurs, il devra tirer le meilleur de Zion Williamson et Brandon Ingram, pas franchement convaincus par les méthodes de Stan Van Gundy. Mais même si le groupe est jeune, les Pelicans n’ont plus de temps à perdre, et le club pourrait échanger son 10e choix à la Draft pour récupérer un vétéran.